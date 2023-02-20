"Динамо" в спарринге разошлось миром с "Ригой"

Контрольный матч

"Динамо" – "Рига" – 1:1

Голы: Царенко, 79 – Йойич, 54

В дебюте опасный момент создали рыжане. Это Рамирес оказался на ударной позиции, но из пределов штрафной не попал в ворота. Но в дальнейшем до перерыва вратари обеих команд в основном скучали.

И "Динамо", и "Риге" откровенно не хватало завершающего удара. Средние линии соперников несколько полувозможностей для нападающих организовали. Но, например, тем же Царенко и Аурелио не удалось нанести акцентированный удар в створ ворот.

Зато на старте второго тайма латвийский гранд повел в счете. Йойич на 54-й минуте воспользовался подачей Юрковскиса – Нещерет выручить "Динамо" не сумел. Такое развитие событий было вполне закономерным, ведь со стартом второй половины "Рига" фактически доминировала на поле.

Подопечные Мирчи Луческу сумели прийти в себя уже после экватора тайма. На 74-й минуте мог забивать Ванат, но защитник рижан в последний момент вынес мяч с линии ворот. В ответ латвийский коллектив организовал момент Нгуены, но тот пробил рядом со штангой.

А на 79-й "Динамо" сравняло счет. Киевлянам удалась классная комбинация с участием Бенито, Гармаша и Царенко. Последний и принял мяч в штрафной зоне соперника, накрутил защитника и технично уложил в нижний угол – 1:1!

В финальные минуты обе команды пытались вырвать победу. Однако слаженная игра линий обороны эти попытки нивелировала. Киевлянин Гармаш и рижанин Нгом положились на удары с дистанции, но забить им и всем остальным в этот вечер уже было не суждено.

Состав "Динамо" (1-й тайм): Нещерет, Вивчаренко, Боль, Сирота, Малыш, Андриевский, Яцык, Царенко, Перрис, Волошин, Супряга