"Динамо" создаст программу лояльности для болельщиков на блокчейн-платформе

Футбольный клуб "Динамо" (Киев) начал сотрудничество с блокчейн-компанией Moonwalk. В рамках проекта клуб впервые в Украине выпустит для болельщиков фан-токены.

Об этом говорится на сайте "Динамо".

Цель нового проекта - создание современной и удобной программы лояльности для болельщиков, предоставление им возможности участвовать в эксклюзивных акциях и важных pr-мероприятиях клуба.

После запуска этой программы фаны смогут не просто приобрести, но и заработать цифровые токены - своей активностью.

"Мы стремимся выйти на новый уровень взаимодействия с болельщиками не только в Украине, но и во всем мире, а также расширить международную фан-армию киевского "Динамо". Сотрудничество с американской компанией Moonwalk для нас - это шанс стать первым украинским клубом, который предложит своим поклонникам эксклюзивные преимущества токенизации и блокчейн-технологии", - заявил президент клуба Игорь Суркис.

Получать фан-токены (представляющие собой не просто фишки, а цифровые коды, защищенные от подделок) можно будет, проявляя активность на страницах "Динамо" в соцсетях, участвуя в различных опросах и челленджах. А потратить - на эксклюзивные изделия, изготовленные именно для владельцев токенов, раритетные коллекционные вещи, связанные с историей клуба и его легендарными игроками, допуск в скай-боксы, присутствие на встречах с игроками, индивидуальные экскурсии и тому подобное.

Перечень возможностей, которые "Динамо" предложит токен-холдерам, будет постоянно расширяться. Кроме того, клуб ставит перед собой цель привлечь к программе своих спонсоров и партнеров - таким образом, владельцы фан-токенов смогут обменять их на скидки, которые будут предоставлять фирмы-партнеры.

В клубе также сообщили, что "Барселона", "Ювентус", ПСЖ, "Атлетико Мадрид", "Рома", "Галатасарай" уже имеют опыт токенизации и создания новой, цифровой системы взаимодействия с болельщиками.

"Наше партнерство с киевским "Динамо" - выдающимся украинским клубом с почти столетней историей, ведущим украинским спортивным брендом - должно показать, как новейшие технологии помогают выстроить взаимодействие с болельщиками, партнерами и спонсорами", - считает соучредитель и главный стратег компании Moonwalk Грег Консильо.

Moonwalk - многообещающая блокчейн-компания, базирующаяся в Нью-Йорке и Лондоне и помогающая брендам создавать собственную цифровую экономику. В ее активе - кейсы сотрудничества с культовыми западными спортивными и музыкальными брендами.

Со стороны ФК "Динамо" (Киев) над процессом токенизации будет работать специально созданный в составе клуба департамент по вопросам инноваций. Возглавил его успешный украинско-американский бизнесмен, идеолог технологии блокчейн, президент Федерации робототехники Украины Марк Гинзбург.