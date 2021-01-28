"Динамо" створить програму лояльності для вболівальників на блокчейн-платформі

Футбольний клуб "Динамо" (Київ) розпочав співпрацю з блокчейн-компанією Moonwalk. В рамках проекту клуб вперше в Україні випустить для вболівальників фан-токени.

Про це йдеться на сайті "Динамо".

Мета нового проекту - створення сучасної і зручної програми лояльності для вболівальників, надання їм можливості брати участь в ексклюзивних акціях і важливих pr-заходах клубу.

Після запуску цієї програми фани зможуть не просто придбати, але і заробити цифрові токени - своєю активністю.

"Ми прагнемо вийти на новий рівень взаємодії з уболівальниками не тільки в Україні, але і у всьому світі, а також розширити міжнародну фан-армію київського "Динамо". Співпраця з американською компанією Moonwalk для нас - це шанс стати першим українським клубом, який запропонує своїм шанувальникам ексклюзивні переваги токенізації і блокчейн-технології", - заявив президент клубу Ігор Суркіс.

Отримувати фан-токени (являють собою не просто фішки, а цифрові коди, захищені від підробок) можна буде, проявляючи активність на сторінках "Динамо" в соцмережах, беручи участь у різних опитуваннях і челленджах. А витратити - на ексклюзивні вироби, виготовлені саме для власників квитків, раритетні колекційні речі, пов'язані з історією клубу і його легендарними гравцями, допуск в скай-бокси, присутність на зустрічах з гравцями, індивідуальні екскурсії тощо.

Перелік можливостей, які "Динамо" запропонує токен-холдерам, буде постійно розширюватися. Крім того, клуб ставить перед собою мету залучити до програми своїх спонсорів і партнерів таким чином, власники фан-токенів зможуть обміняти їх на знижки, які надаватимуть фірми-партнери.

У клубі також повідомили, що "Барселона", "Ювентус", ПСЖ, "Атлетіко Мадрид", "Рома", "Галатасарай" вже мають досвід токенізації та створення нової цифрової системи взаємодії з уболівальниками.

"Наше партнерство з київським "Динамо" - видатним українським клубом з майже столітньою історією, провідним українським спортивним брендом - має показати, як новітні технології допомагають вибудувати взаємодію з уболівальниками, партнерами і спонсорами", - вважає співзасновник і головний стратег компанії Moonwalk Грег Консільо.

Moonwalk - багатообіцяюча блокчейн-компанія, що базується в Нью-Йорку і Лондоні і допомагає брендам створювати власну цифрову економіку. В її активі - кейси співпраці з культовими західними спортивними та музичними брендами.

З боку ФК "Динамо" (Київ) над процесом токенізації буде працювати спеціально створений у складі клубу департамент з питань інновацій. Очолив його успішний українсько-американський бізнесмен, ідеолог технології блокчейн, президент Федерації робототехніки України Марк Гінзбург.