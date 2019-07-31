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"Динамо" удалось согласовать трансфер форварда сборной Люксембурга

Новости » Спорт    31.07.2019 - 11:22
"Динамо" удалось согласовать трансфер форварда сборной Люксембурга
Фото: Родригес в матче отбора на Евро-2020 Украина - Люксембург 1:0 (facebook.com/FLF.lu)

Соглашение будет рассчитано на 3 года

Нападающий сборной Люксембурга и японского "Джубило Ивату" Жерсон Родригес в ближайшее время должен стать игроком киевского "Динамо". Об этом сообщает люксембургское издание Tageblatt.

Сначала сам футболист не принял предложение киевлян, а клуб не хотел отпускать игрока, но в итоге они согласились на трансфер. В ближайшие дни в Украину будут отправлены официальные документы по футболисту. Также известно, что Родригес подпишет с "Динамо" трехлетний контракт.

Если сумма трансфера составит 2 млн евро, трансфер Родригеса станет вторым самым дорогим в истории Люксембурга. Рекорд принадлежит Кристоферу Мартинсу, которого подписали "Янг Бойз" за 2,5 млн евро.

Родригес в этом сезоне провел 15 матчей и забил 5 голов. Его контракт с японским клубом рассчитан до 31 января 2022 года.

Напомни, во время летнего трансферного окна ряды киевлян пополнили Мохаммед Кадири и Александр Караваев

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