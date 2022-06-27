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"Динамо" согласовало очередной спарринг на сборах в Швейцарии

Новина українською →
Швейцария, Понедельник 27 июня 2022 14:17
"Динамо" согласовало очередной спарринг на сборах в Швейцарии Фото: Мирча Луческу со своими подопечными (fcdynamo.com)
Автор: Антон Федорцив

Список контрольных поединков киевского "Динамо" перед грядущим сезоном пополнился еще одним матчем на тренировочных сборах в Швейцарии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Руководство "бело-синих" договорилось о спарринге со швейцарским "Люцерном". Поединок намечен на 9 июля в Эммене. Начало встречи в 19:00 по Киеву.

Этот матч – уже седьмой контрольный в рамках подготовки "Динамо" к сезону 2022/23. Сильнейшими соперниками киевлян в них станут швейцарский "Янг Бойз" и французский "Лион".

Накануне "динамовцы" разошлись миром с "Ивердоном" в первом контрольном поединке (1:1). Забитым в составе украинского гранда мячом отличился Александр Яцык.

На минувшей неделе "Динамо" выбрало домашний стадион для квалификации Лиги чемпионов. Турецкий "Фенербахче" столичный клуб примет в польской Лодзи 20 июля.

К слову, ранее разобрали иностранный опыт проведения футбольных соревнований в разгар войны.

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