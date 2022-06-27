"Динамо" согласовало очередной спарринг на сборах в Швейцарии
Список контрольных поединков киевского "Динамо" перед грядущим сезоном пополнился еще одним матчем на тренировочных сборах в Швейцарии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.
Руководство "бело-синих" договорилось о спарринге со швейцарским "Люцерном". Поединок намечен на 9 июля в Эммене. Начало встречи в 19:00 по Киеву.
Этот матч – уже седьмой контрольный в рамках подготовки "Динамо" к сезону 2022/23. Сильнейшими соперниками киевлян в них станут швейцарский "Янг Бойз" и французский "Лион".
Накануне "динамовцы" разошлись миром с "Ивердоном" в первом контрольном поединке (1:1). Забитым в составе украинского гранда мячом отличился Александр Яцык.
На минувшей неделе "Динамо" выбрало домашний стадион для квалификации Лиги чемпионов. Турецкий "Фенербахче" столичный клуб примет в польской Лодзи 20 июля.
К слову, ранее разобрали иностранный опыт проведения футбольных соревнований в разгар войны.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.