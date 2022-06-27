"Динамо" узгодило черговий спаринг на зборах у Швейцарії
Перелік контрольних поєдинків київського "Динамо" перед прийдешнім сезоном поповнився ще одним матчем на тренувальних зборах у Швейцарії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.
Керівництво "біло-синіх" домовилося про спаринг зі швейцарським "Люцерном". Поєдинок запланований на 9 липня в Еммені. Початок зустрічі о 19:00 за київським часом.
Цей матч – уже сьомий контрольний у рамках підготовки "Динамо" до сезону 2022/23. Найсильнішими суперниками киян у них стануть швейцарський "Янг Бойз" і французький "Ліон".
Напередодні "динамівці" розійшлися миром із "Івердоном" у першому контрольному поєдинку (1:1). Забитим у складі українського гранда м'ячем відзначився Олександр Яцик.
Минулого тижня "Динамо" обрало домашній стадіон для кваліфікації Ліги чемпіонів. Турецький "Фенербахче" столичний клуб прийме в польській Лодзі 20 липня.
До слова, раніше розібрали іноземний досвід проведення футбольних змагань у розпал війни.
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