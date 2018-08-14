Динамо - Славия: анонс матча

Готовимся к ответному поединку 3 квалификационного раунда Лиги чемпионов

Киевское "Динамо" в родных стенах примет пражскую "Славию" в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Трансляция поединка начнется на РБК-Украина в 19:30, а смотреть поединок можно на канале "2+2". По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне "бело-синих".

14 августа 19:30

Киев, НСК "Олимпийский"

Вице-чемпионы Украины и Чехии по футболу сойдутся в борьбе за путевку в плей-офф квалификации Лиги чемпионов. В первом поединке "Динамо" упустило победу над "Славией" на 94 минуте, пропустив мяч с пенальти. Матч в Праге завершился вничью - 1:1.

На поединке будет работать судейская бригада из Польши во главе с Даниэлем Стефанский. 41-летний рефери обслуживает матчи Экстракласы с 2009 года, арбитр ФИФА - с 2013. Ассистентами арбитра назначены Марцин Бонек и Давид Голис, четвертый арбитр - Збигнев Добрынин.

Главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич: "Нам надо жалить соперника в атаке и быть агрессивными. Быть таким же агрессивными, какими были осы в Праге. Мысли о преимуществе домашнего поля после гола на чужом, мысли об игре на удержание счета - должны отойти на второй план. Мы будем строить игру иначе, чем в Чехии. Вы увидите как именно. Мы сделали выводы по первой игре".

Главный тренер "Славии" Йиндржих Трпишовски: "Мы много анализировали прошедший матч, разобрали все по деталям, по каждому футболисту и, разумеется, используем это. Мы понимаем, насколько сильный соперник у нас, но верим, что сделаем все возможное, чтобы победить в Киеве и доказать, что достойны места в раунде плей-офф, а затем - в группе Лиги чемпионов".