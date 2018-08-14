Динамо - Славія: анонс матчу

Готуємося до матчу-відповіді 3 кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів

Київське "Динамо" в рідних стінах прийме празьку "Славію" в матчі-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Трансляція поєдинку почнеться на РБК-Україна о 19:30, а дивитися поєдинок можна на каналі "2+2". На думку букмекерів, перевага в цьому поєдинку на боці "біло-синіх".

14 серпня 19:30

Київ, НСК "Олімпійський"

Віце-чемпіони України та Чехії з футболу зійдуться в боротьбі за путівку в плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів. У першому поєдинку "Динамо" втратило перемогу над "Славією" на 94 хвилині, пропустивши м'яч з пенальті. Матч в Празі завершився внічию - 1:1.

У поєдинку працюватиме суддівська бригада з Польщі на чолі з Даніелем Стефанскі. 41-річний рефері обслуговує матчі Екстракласи з 2009 року, арбітр ФІФА - з 2013. Асистентами арбітра призначено Марцина Бонека та Давида Голіса, четвертий арбітр - Збігнєв Добринін.

Головний тренер "Динамо" Олександр Хацкевич: "Нам треба жалити суперника в атаці і бути агресивнішими. Бути таким ж агресивними, якими були оси у Празі. Думки про перевагу домашнього поля після голу на чужому, думки про гру на утримання рахунку - мають відійти на другий план. Ми будемо будувати гру інакше, ніж у Чехії. Ви побачите як саме. Ми зробили висновки по першій грі"

Головний тренер "Славії" Йіндржіх Трпішовскі: "Ми багато аналізували минулий матч, розібрали все по деталях, по кожному футболістові і, зрозуміло, використаємо це. Ми розуміємо, наскільки сильний суперник у нас, але віримо, що зробимо все можливе, щоб перемогти в Києві і довести, що гідні місця в раунді плей-офф, а потім - в групі Ліги чемпіонів".