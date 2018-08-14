"Динамо" обіграло "Славію" і вийшло у плей-офф раунду Ліги чемпіонів

"Біло-сині" пройшли чехів у кваліфікації

Київське "Динамо" здобуло перемогу над празькою "Славією" у повторному матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів з рахунком 2:0.

На 11-й хвилині Віктор Циганков зі штрафного закинув м'яч у штрафний майданчик гостей, а Беньямін Вербич в падінні ногою проштовхнув ігровий снаряд у ворота.

На 74 хвилині Циганков протягнув м'яч з центру поля, віддав передачу між двома захисниками на хід Артему Бесєдіну, який переграв воротаря.

Перший матч команди зіграли внічию 1:1.

В раунді плей-офф кваліфікації ліги чемпіонів "Динамо" зіграє з переможцем пари "Аякс" - "Стандард" (перша гра - 2:2).