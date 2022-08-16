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"Динамо" та СК "Дніпро-1" пропустять стартовий тур УПЛ: відома причина

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Київ, Вівторок 16 серпня 2022 15:21
"Динамо" та СК "Дніпро-1" пропустять стартовий тур УПЛ: відома причина Фото: "Динамо" проти "Дніпра-1" в попередньому сезоні (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

Дати та час початку матчів 1-го туру сезону 2022/23 затвердила дирекція української Прем'єр-ліги. Поєдинки за участі київського "Динамо" та СК "Дніпро-1" не відбудуться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт змагань.

Чемпіонат розпочнеться 23 серпня матчем "Шахтар" – "Металіст 1925". Старт поєдинку о 13:00.

У цей день відбудуться ще три зустрічі. Одеський "Чорноморець" і луганська "Зоря" приймуть рівненський "Верес" і полтавську "Ворсклу" відповідно о 15:00. Дві години опісля розпочнеться поєдинок ковалівського "Колоса" та криворізького "Кривбаса".

Натомість на День незалежності запланували два матчі. О 13:00 пролунає стартовий свисток у поєдинку закарпатського "Миная" та "Львова". Львівський "Рух" прийме харківський "Металіст" о 15-й.

Ще два матчі – "Дніпро-1" – "Олександрія" та "Інгулець" – "Динамо" відбудуться пізніше. Обидва поєдинки перенесли через участь дніпровців і киян у Лізі Європи та Лізі чемпіонів відповідно.

Розклад матчів 1-го туру Прем'єр-ліги:

23 серпня

"Шахтар" – "Металіст 1925" – 13:00

"Чорноморець" – "Верес" – 15:00

"Зоря" – "Ворскла" – 15:00

"Колос" – "Кривбас" – 17:00

24 серпня

"Минай" – "Львів" – 13:00

"Рух" – Металіст" – 15:00

Напередодні УПЛ оголосила транслятора турніру на найближчі три сезони. Футбольну першість на трьох майданчиках показуватиме Setanta Sports.

До слова, раніше склали попередній гід сезоном 2022/23 в українській Прем'єр-лізі.

Нагадаємо, також розібрали іноземний досвід проведення футбольних змагань у розпал війни.

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Динамо Чемпионат Украины Днепр-1 УПЛ
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