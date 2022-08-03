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"Динамо" – "Штурм": анонс матчу кваліфікації Ліги чемпіонів

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Лодзь, Середа 03 серпня 2022 08:45
"Динамо" – "Штурм": анонс матчу кваліфікації Ліги чемпіонів Фото: "Динамо" вирвало путівку в 3-й раунд кваліфікації в Стамбулі (fcdynamo.com)
Автор: Антон Федорців

У рамках третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів 2022/23 київське "Динамо" прийме австрійський "Штурм" із Граца.

Останні новини та короткий анонс поєдинку – в матеріалі РБК-Україна.

"Динамо" – "Штурм"

3 серпня, 21:00, Лодзь, ЛКС, трансляція на Setanta Sports, 2+2 та setantasports.com

Віце-чемпіон Австрії стане другим бар'єром "Динамо" на шляху в груповий етап Ліги чемпіонів. Левова частка вболівальників і навіть окремі експерти після жеребу полегшенно зітхнули. Мовляв, австрійці – значно простіший за "Фенербахче" суперник.

На ділі ж "Штурм" стане загадковішим опонентом. На відміну від турецького гранда, Die Schwoazn не розкидаються грішми в різні боки. Озброївшись принципами культової драми Moneyball, головний тренер Крістіан Ільцер і спортивний директор Андреас Шікер вийшли до Ліги чемпіонів з мінімальними затратами.

&quot;Динамо&quot; – &quot;Штурм&quot;: анонс матчу кваліфікації Ліги чемпіонів

Головний актив "Штурма" – 19-річний нападник Расмус Гойлунд – переїхав до Граца за смішні нині 1,8 млн євро. У суботу данець оформив дубль у ворота міцного європейського бійця "Зальцбурга". І хай кинути виклик "червоним бикам" цьогоріч штірійці навряд зможуть, але "Динамо" буде непросто.

Від двобою з "Фенербахче" команда Мірчі Луческу зазнала втрати. Словенець Вербіч вирішив поїхати до спокійнішої Греції, але його внесок у гру "Динамо" давно перестав бути вагомим. Тренерський штаб обиратиме між ветераном Гармашем і юніором Ванатом. Найімовірніше, спиняться на досвіді.

Дискваліфіковані:

Травмовані: Кулач, Супряга – Гайргофер, Кітеїшвілі, Янчер

&quot;Динамо&quot; – &quot;Штурм&quot;: анонс матчу кваліфікації Ліги чемпіонів

Орієнтовні склади на матч "Динамо" – "Штурм"

"Динамо": Бущан – Кендзьора, Забарний, Попов, Дубінчак – Шапаренко, Сидорчук – Циганков, Буяльський, Гармаш – Бєсєдін

"Штурм": Зібенгандль – Газібеговіч, Аффенгрубер, Вютріх, Данте – Гірлендер, Горенц Станковіч, Прасс – Хорват – Саркарія, Гойлунд

Прогноз РБК-Україна Sport – 1:0

За кілька кроків до групового етапу Ліги чемпіонів будь-яка помилка коштуватиме мільйони. Усвідомлення цього факту, вочевидь, змусить обидві команди грати обережніше. Передусім і "Динамо", і "Штурм" ставитимуть на оборону власних редутів. Та вищий індивідуальний рівень українців повинен гарантувати "біло-синім" бодай один забитий м'яч. Тож український гранд повинен продемонструвати якість і позаду, і попереду.

До слова, раніше склали попередній гід сезоном 2022/23 в українській Прем'єр-лізі.

Нагадаємо, також розібрали іноземний досвід проведення футбольних змагань у розпал війни.

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