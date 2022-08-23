"Динамо" без шансов разгромно проиграло "Бенфике" и вылетело в Лигу Европы

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"Бенфика" – "Динамо" – 3:0 (первый матч – 2:0)

Голы: Отаменди, 27, Р. Силва, 40, Нерес, 42

Несмотря на надежду фанатов украинского гранда, с первых минут вперед полетели хозяева. "Орлы" втиснули "Динамо" в собственную штрафную и начали нагнетать ситуацию у ворот Бущана. Забить "Бенфика" могла уже на 4-й минуте, но Силве не хватило точности.

Подвигом для "бело-синих" стал сам факт перехода центральной линии. Перспективный же штрафной не использовал Шапаренко, решивший пробить с неочевидной позиции метрах в 35-ти от ворот и попал в стенку. В ответ лиссабонцы нарастили давление и упустили возможности усилиями Отаменди, Гримальдо и Нереса.

Долго везти "Динамо" не могло. Слом произошел на 27-й минуте: Нерес подал с правого фланга, а опытный Отаменди головой замкнул дальнюю стойку. А перед перерывом "Бенфика" добила киевлян двумя голами в течение трех минут.

Сначала "привез" Сирота. Защитник точной передачей в собственную штрафную площадку нашел... Силву, который радостно воспользовался подарком центрбека. А на 42-й "орлы" образцово разогнали контратаку, которую обводным ударом из угла штрафной зоны завершил Нерес. Из зоны того же Сироты.

После такого шока за 15 минут второй тайм превратился в формальность. Дефицит в пять мячей по итогам двух матчей должен был спровоцировать выход сразу после перерыва хотя бы одного-двух новых "динамовцев". Тем более, Мирча Луческу раньше так жаловался на недостаток опыта.

Первые замены "Динамо" провело лишь на 64-й минуте – на поле появились Дубинчак и Ванат. Позже к ним присоединились Тымчик и Царенко, получившие "аж" по 3 минуты игрового времени.

В то же время момент "бело-синие" создали как раз перед первой двойной заменой. Правда, из ничего. Сидорчук заметил опрометчивый выход Влаходимоса из ворот и "зарядил" с центра поля, но не попал в створ.

На самом же деле "Бенфика" была ближе к тому, чтобы сделать счет совершенно неприличным. Бущан чудом отразил удар Гонсалвеша со штрафного, а Мариу банально промахнулся после флангового прострела. Попал в голкипера "Динамо" и Фернандес...

В конце концов матч завершился со справедливыми цифрами на табло. В сезоне 2022/23 "Динамо" сыграет в групповом этапе Лиги Европы.