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Динамо - Шахтер: где смотреть матч

Новости » Спорт    28.07.2019 - 14:57
Динамо - Шахтер: где смотреть матч
Фото: "Динамо" - "Шахтер" (fcdynamo.kiev.ua)

Где и когда начнется поединок за Суперкубок Украины-2019

В матче за Суперкубок Украины 2019 года сыграют киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер". По мнению букмекеров, больше шансов на победу у "горняков".

28 июля 21:00
Одесса, стадион "Черноморец"

 

Поединок между грандами украинского футбола пройдет 28 июля на стадионе "Черноморец" в Одессе. В прямом эфире транслировать матч за Суперкубок будет ТРК "Украина", а также телеканал "Футбол 1". Стартовый свисток - в 21:00.

Также трансляцию матча за Суперкубок Украины в прямом эфире анонсировал польский телеканал TVP Sport.

Напомним, на матче грандов украинского футбола ожидается аншлаг.

Назначен арбитр матча за Суперкубок Украины между "Динамо" и "Шахтером" "Динамо" узнало первого соперника по Лиге чемпионов
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