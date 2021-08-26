"Динамо" и "Шахтер" сегодня узнают соперников в ЛЧ: когда жеребьевка и кто в какой корзине

Сегодня, 26 августа, состоится жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. На этом этапе Украину будут представлять два клуба - киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер".

Так, "Шахтер", который сегодня сумел отыграться после 0:2 и вырвать победную ничью 2:2 уже в овертайме у "Монако" (3:2 по сумме двух матчей), оказался в корзине №3. "Динамо" - в четвертой корзине.

Корзина №1

"Челси" (Англия)

"Вильярреал" (Испания)

"Атлетико" (Испания)

"Манчестер Сити" (Англия)

"Бавария" (Германия)

"Интер" (Италия)

"Лилль" (Франция)

"Спортинг" (Португалия)

Корзина №2

"Реал" (Испания)

"Барселона" (Испания)

"Ювентус" (Италия)

"Манчестер Юнайтед" (Англия)

"ПСЖ" (Франция)

"Ливерпуль" (Англия)

"Севилья" (Испания)

"Боруссия Д" (Германия)

Корзина №3

"Порту" (Португалия)

"Аякс" (Нидерланды)

"ШАХТЕР" (УКРАИНА)

РБ "Лейпциг" (Германия)

"Зальцбург" (Австрия)

"Бенфика" (Португалия)

"Аталанта" (Италия)

"Зенит" (Россия)

Корзина №4

"Бешикташ" (Турция)

"ДИНАМО" (УКРАИНА)

"Брюгге" (Бельгия)

"Янг Бойз" (Швейцария)

"Милан" (Италия)

"Мальме" (Швеция)

"Вольфсбург" (Германия)

"Шериф" (Молдова)

Жеребьевка состоится в 19:00 по Киеву. Трансляция будет вестись на MEGOGO.