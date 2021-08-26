"Динамо" и "Шахтер" сегодня узнают соперников в ЛЧ: когда жеребьевка и кто в какой корзине
Фото: жеребьевка ЛЧ состоится сегодня в 19:00 (uefa.com/uefachampionsleague)
Сегодня, 26 августа, состоится жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. На этом этапе Украину будут представлять два клуба - киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер".
Подробнее о жеребьевке - в материале РБК-Украина.
Так, "Шахтер", который сегодня сумел отыграться после 0:2 и вырвать победную ничью 2:2 уже в овертайме у "Монако" (3:2 по сумме двух матчей), оказался в корзине №3. "Динамо" - в четвертой корзине.
Корзина №1
- "Челси" (Англия)
- "Вильярреал" (Испания)
- "Атлетико" (Испания)
- "Манчестер Сити" (Англия)
- "Бавария" (Германия)
- "Интер" (Италия)
- "Лилль" (Франция)
- "Спортинг" (Португалия)
Корзина №2
- "Реал" (Испания)
- "Барселона" (Испания)
- "Ювентус" (Италия)
- "Манчестер Юнайтед" (Англия)
- "ПСЖ" (Франция)
- "Ливерпуль" (Англия)
- "Севилья" (Испания)
- "Боруссия Д" (Германия)
Корзина №3
- "Порту" (Португалия)
- "Аякс" (Нидерланды)
- "ШАХТЕР" (УКРАИНА)
- РБ "Лейпциг" (Германия)
- "Зальцбург" (Австрия)
- "Бенфика" (Португалия)
- "Аталанта" (Италия)
- "Зенит" (Россия)
Корзина №4
- "Бешикташ" (Турция)
- "ДИНАМО" (УКРАИНА)
- "Брюгге" (Бельгия)
- "Янг Бойз" (Швейцария)
- "Милан" (Италия)
- "Мальме" (Швеция)
- "Вольфсбург" (Германия)
- "Шериф" (Молдова)
Жеребьевка состоится в 19:00 по Киеву. Трансляция будет вестись на MEGOGO.