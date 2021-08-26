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"Динамо" и "Шахтер" сегодня узнают соперников в ЛЧ: когда жеребьевка и кто в какой корзине

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Четверг 26 августа 2021 01:02
"Динамо" и "Шахтер" сегодня узнают соперников в ЛЧ: когда жеребьевка и кто в какой корзине Фото: жеребьевка ЛЧ состоится сегодня в 19:00 (uefa.com/uefachampionsleague)
Автор: Игорь Литвиненко

Сегодня, 26 августа, состоится жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. На этом этапе Украину будут представлять два клуба - киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер".

Подробнее о жеребьевке - в материале РБК-Украина.

Так, "Шахтер", который сегодня сумел отыграться после 0:2 и вырвать победную ничью 2:2 уже в овертайме у "Монако" (3:2 по сумме двух матчей), оказался в корзине №3. "Динамо" - в четвертой корзине.

Корзина №1

  • "Челси" (Англия)
  • "Вильярреал" (Испания)
  • "Атлетико" (Испания)
  • "Манчестер Сити" (Англия)
  • "Бавария" (Германия)
  • "Интер" (Италия)
  • "Лилль" (Франция)
  • "Спортинг" (Португалия)

Корзина №2

  • "Реал" (Испания)
  • "Барселона" (Испания)
  • "Ювентус" (Италия)
  • "Манчестер Юнайтед" (Англия)
  • "ПСЖ" (Франция)
  • "Ливерпуль" (Англия)
  • "Севилья" (Испания)
  • "Боруссия Д" (Германия)

Корзина №3

  • "Порту" (Португалия)
  • "Аякс" (Нидерланды)
  • "ШАХТЕР" (УКРАИНА)
  • РБ "Лейпциг" (Германия)
  • "Зальцбург" (Австрия)
  • "Бенфика" (Португалия)
  • "Аталанта" (Италия)
  • "Зенит" (Россия)

Корзина №4

  • "Бешикташ" (Турция)
  • "ДИНАМО" (УКРАИНА)
  • "Брюгге" (Бельгия)
  • "Янг Бойз" (Швейцария)
  • "Милан" (Италия)
  • "Мальме" (Швеция)
  • "Вольфсбург" (Германия)
  • "Шериф" (Молдова)

Жеребьевка состоится в 19:00 по Киеву. Трансляция будет вестись на MEGOGO.

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