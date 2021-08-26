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"Динамо" і "Шахтар" сьогодні дізнаються суперників у ЛЧ: коли жеребкування і хто в якому кошику

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Четвер 26 серпня 2021 01:02
"Динамо" і "Шахтар" сьогодні дізнаються суперників у ЛЧ: коли жеребкування і хто в якому кошику Фото: жеребкування ЛЧ відбудеться сьогодні о 19: 00 (uefa.com/uefachampionsleague)
Автор: Ігор Литвиненко

Сьогодні, 26 серпня, відбудеться жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів. На цьому етапі Україну представлятимуть два клуби - київське "Динамо" і донецький "Шахтар".

Детальніше про жеребкування - в матеріалі РБК-Україна.

Так, "Шахтар", який сьогодні зумів відігратися після 0:2 і вирвати переможну нічию 2:2 вже в овертаймі у "Монако" (3:2 за сумою двох матчів), опинився в кошику №3. "Динамо" - у четвертому кошику.

Кошик №1

  • "Челсі" (Англія)
  • "Вільярреал" (Іспанія)
  • "Атлетико" (Іспанія)
  • "Манчестер Сіті" (Англія)
  • "Баварія" (Німеччина)
  • "Інтер" (Італія)
  • "Лілль" (Франція)
  • "Спортинг" (Португалія)

Кошик №2

  • "Реал "(Іспанія)
  • "Барселона" (Іспанія)
  • "Ювентус" (Італія)
  • "Манчестер Юнайтед" (Англія)
  • "ПСЖ" (Франція)
  • "Ліверпуль" (Англія)
  • "Севілья" (Іспанія)
  • "Боруссія Д" (Німеччина)

Кошик №3

  • "Порту" (Португалія)
  • "Аякс" (Нідерланди)
  • "ШАХТАР" (УКРАЇНА)
  • РБ "Лейпциг" (Німеччина)
  • "Зальцбург" (Австрія)
  • "Бенфіка" (Португалія)
  • "Аталанта" (Італія)
  • "Зеніт" (Росія)

Кошик №4

  • "Бешикташ" (Туреччина)
  • "ДИНАМО" (УКРАЇНА)
  • "Брюгге" (Бельгія)
  • "Янг Бойз" (Швейцарія)
  • "Мілан" (Італія)
  • "Мальме" (Швеція)
  • "Вольфсбург" (Німеччина)
  • "Шериф" (Молдова)

Жеребкування відбудеться о 19: 00 за Києвом. Трансляція вестиметься на MEGOGO.

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