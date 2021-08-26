"Динамо" і "Шахтар" сьогодні дізнаються суперників у ЛЧ: коли жеребкування і хто в якому кошику
Фото: жеребкування ЛЧ відбудеться сьогодні о 19: 00 (uefa.com/uefachampionsleague)
Сьогодні, 26 серпня, відбудеться жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів. На цьому етапі Україну представлятимуть два клуби - київське "Динамо" і донецький "Шахтар".
Детальніше про жеребкування - в матеріалі РБК-Україна.
Так, "Шахтар", який сьогодні зумів відігратися після 0:2 і вирвати переможну нічию 2:2 вже в овертаймі у "Монако" (3:2 за сумою двох матчів), опинився в кошику №3. "Динамо" - у четвертому кошику.
Кошик №1
- "Челсі" (Англія)
- "Вільярреал" (Іспанія)
- "Атлетико" (Іспанія)
- "Манчестер Сіті" (Англія)
- "Баварія" (Німеччина)
- "Інтер" (Італія)
- "Лілль" (Франція)
- "Спортинг" (Португалія)
Кошик №2
- "Реал "(Іспанія)
- "Барселона" (Іспанія)
- "Ювентус" (Італія)
- "Манчестер Юнайтед" (Англія)
- "ПСЖ" (Франція)
- "Ліверпуль" (Англія)
- "Севілья" (Іспанія)
- "Боруссія Д" (Німеччина)
Кошик №3
- "Порту" (Португалія)
- "Аякс" (Нідерланди)
- "ШАХТАР" (УКРАЇНА)
- РБ "Лейпциг" (Німеччина)
- "Зальцбург" (Австрія)
- "Бенфіка" (Португалія)
- "Аталанта" (Італія)
- "Зеніт" (Росія)
Кошик №4
- "Бешикташ" (Туреччина)
- "ДИНАМО" (УКРАЇНА)
- "Брюгге" (Бельгія)
- "Янг Бойз" (Швейцарія)
- "Мілан" (Італія)
- "Мальме" (Швеція)
- "Вольфсбург" (Німеччина)
- "Шериф" (Молдова)
Жеребкування відбудеться о 19: 00 за Києвом. Трансляція вестиметься на MEGOGO.