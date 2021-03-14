"Динамо" и "Шахтер" победили в матчах УПЛ. Киевляне и дальше опережают "горняков" на четыре очка

"Заря" - "Динамо"

При существенном количестве публики на "Славутич-Арене", "Заря" и "Динамо" не выдали голевую перестрелку, как у команд иногда бывает. Но была борьба и были моменты еще в первом тайме.

После перерыва лучше и точнее было "Динамо". Сначала Артем Беседин довольно корявым ударом точно замкнул передачу от Сергея Сидорчука, а позже сам Сидорчук удвоил преимущество "Динамо" шикарным ударом из-за пределов штрафной после розыгрыша углового у ворот "Зари".

В добавленное время Жерсон Родригеш мог забивать третий гол для киевлян, но вратарь "Зари" Никола Василь справился с выстрелом люксембуржца в угол ворот. Итог - 2:0 в пользу "Динамо".

"Шахтер" - "Десна"

Для команды Луиша Каштру встреча с претендентом на еврокубковые позиции оказалось довольно простой. Несмотря на то, что "Десна" не запиралась наглухо в своей штрафной, как это часто бывает в таких играх, команда из Чернигова не создала серьезных проблем для защиты "горняков".

В первом тайме "Шахтер" открыл счет благодаря точному удару с пенальти от Тете. После перерыва "горняки" додавили соперника еще тремя голами - Тете забил свой второй гол, также оформил дубль Манор Соломон. 4:0, победа за "Шахтером".

В итоге после 18 матчей у "Динамо" 43 очка, а у "Шахтера" - 39. Чемпионская гонка продолжается, но с преимуществом киевской команды.