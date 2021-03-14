"Динамо" і "Шахтар" перемогли в матчах УПЛ. Кияни і далі випереджають "гірників" на чотири очки

"Зоря" - "Динамо"

При значній кількості публіки на "Славутич-Арені", "Зоря" і "Динамо" не видали гольову перестрілку, як у команд іноді буває. Але була боротьба і були моменти в першому таймі.

Після перерви краще і точніше було "Динамо". Спочатку Артем Бесєдін досить кострубатим ударом точно замкнув передачу від Сергія Сидорчука, а пізніше сам Сидорчук подвоїв перевагу "Динамо" шикарним ударом з-за меж штрафного після розіграшу кутового біля воріт "Зорі".

В доданий час Жерсон Родрігеш міг забивати третій гол для киян, але воротар "Зорі" Нікола Василь впорався з пострілом люксембуржця в кут воріт. Підсумок - 2:0 на користь "Динамо".

"Шахтар" - "Десна"

Для команди Луїша Каштру зустріч з претендентом на єврокубкові позиції виявилося досить простий. Незважаючи на те, що "Десна" не закривалася наглухо в своїй штрафній, як це часто буває в таких іграх, команда з Чернігова не створила серйозних проблем для захисту "гірників".

У першому таймі "Шахтар" відкрив рахунок завдяки точному удару з пенальті від Тітки. Після перерви "гірники" дотиснули суперника ще трьома голами - Тете забив свій другий гол, також оформив дубль Манор Соломон. 4:0, перемога за "Шахтарем".

У підсумку після 18 матчів у "Динамо" - 43 очки, а у "Шахтаря" - 39. Чемпіонська гонка триває, але з перевагою київської команди.