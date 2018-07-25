"Динамо" і "Шахтар" з перемог стартували у новому сезоні УПЛ

Новини Спорт 25.07.2018 - 21:05
Фото: матч за Суперкубок України (twitter.com/FCShakhtar)
Фото: матч за Суперкубок України (twitter.com/FCShakhtar)

Їхніми матчами завершився перший тур чемпіонату України

Київське "Динамо" і донецький "Шахтар" з перемог стартували в чемпіонаті України сезону 2018/19. Про це повідомляється на сайті української Прем'єр-ліги (УПЛ).

"Біло-сині" при порожніх трибунах мінімально перемогли полтавську "Ворсклу" з ранком 1:0. Єдине узяття воріт відбулось завдяки помилці Богдана Шуста, а Ардін Даллку, намагаючись врятувати ситуацію, підправив м'яч за лінію.

"Гірники" почали захист титулу виїзним матчем проти "Десни" в Чернігові (2:0). Дебютний гол за донецький клуб на 31 хвилині матчу забив Жуніор Мораес, на 55 хвилині відзначився Марлос.

Цими двома матчами за участю грандів українського футболу завершився перший тур УПЛ, який стартував у минулі вихідні. Ігри були винесені на середу через участь двох команд в Суперкубку України.

В інших матчах стартового туру УПЛ луганська "Зоря" обіграла "Маріуполь" (2:1), львівські "Карпати" поступилися "Олександрії" (0:2), "Арсенал-Київ" - "Львову" (0:2), а одеський "Чорноморець" виявився сильнішим за донецького "Олімпіка" (2:1).

Шахтар - Динамо 0-1: відео голу та огляд матчу "Динамо" обіграло "Шахтар" і всьоме виграло Суперкубок України
Теги:  Динамо,  Шахтар,  Чемпионат Украины,  УПЛ  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС