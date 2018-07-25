"Динамо" і "Шахтар" з перемог стартували у новому сезоні УПЛ

Їхніми матчами завершився перший тур чемпіонату України

Київське "Динамо" і донецький "Шахтар" з перемог стартували в чемпіонаті України сезону 2018/19. Про це повідомляється на сайті української Прем'єр-ліги (УПЛ).

"Біло-сині" при порожніх трибунах мінімально перемогли полтавську "Ворсклу" з ранком 1:0. Єдине узяття воріт відбулось завдяки помилці Богдана Шуста, а Ардін Даллку, намагаючись врятувати ситуацію, підправив м'яч за лінію.

"Гірники" почали захист титулу виїзним матчем проти "Десни" в Чернігові (2:0). Дебютний гол за донецький клуб на 31 хвилині матчу забив Жуніор Мораес, на 55 хвилині відзначився Марлос.

Новый сезон, новая форма, все тот же «Шахтер».



С первой победой в сезоне! #ДеснаШахтер



Билеты на следующий матч в Харькове: https://t.co/jm1c9JLPaX pic.twitter.com/2HZ9g2nowM — FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) July 25, 2018

Цими двома матчами за участю грандів українського футболу завершився перший тур УПЛ, який стартував у минулі вихідні. Ігри були винесені на середу через участь двох команд в Суперкубку України.

В інших матчах стартового туру УПЛ луганська "Зоря" обіграла "Маріуполь" (2:1), львівські "Карпати" поступилися "Олександрії" (0:2), "Арсенал-Київ" - "Львову" (0:2), а одеський "Чорноморець" виявився сильнішим за донецького "Олімпіка" (2:1).