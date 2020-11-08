"Шахтер" не отпустил "Динамо" в отрыв в чемпионской гонке

Киевское "Динамо" проиграло донецкому "Шахтеру" в центральном матче 9 тура украинской Премьер-лиги. Поединок в Киеве на НСК "Олимпийский" завершился со счетом 0:3.

Счет открыли на 34 минуте, когда после подачи с правого фланга грубо ошибся на выходе голкипер Руслан Нещерет. Мяч уже в пустые ворота головой переправил бывший игрок киевлян Жуниор Мораес.

В концовке первого тайма "бело-синие" остались в меньшинстве. Главный арбитр встречи Екатерина Монзуль сначала показала капитану "Динамо" Сергею Сидорчуку желтую карточку, но после просмотра видеоповтора изменила свое решение, отправив полузащитника досрочно в раздевалку.

Во втором тайме "Шахтер", играя в большинстве, больше контролировал мяч, и снял все вопросы о победителе встречи.