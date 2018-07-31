"Динамо" та "Шахтар" близькі до унікальних досягнень в рейтингу УЄФА

Клуби можуть посісти рекордні позиції

Київське "Динамо" та донецький "Шахтар" близькі до своїх історичних досягнень у клубному рейтингу УЄФА. Як повідомляє zbirna.com, за підсумками поточного циклу клуби можуть посісти рекордні для себе позиції.

З урахуванням бонусів за виступи на груповому етапі Ліги чемпіонів "гірники" мають 74 бали і місце в топ-10. Лондонський "Арсенал" випереджає донецький клуб лише на 4 пункти, тому "помаранчево-чорні" мають непогані шанси на 9 місце.

"Динамо" в сезоні 2017/2018 фінішувало на 23 сходинці і побило власний рекорд, нині перебуває на 21 позиції. Враховуючи щільність у рейтингу, кияни мають великі шанси на топ-20. Наразі у "біло-синіх" 57 очок.

Нагадаємо, "Динамо" почало готуватися до матчу третього туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) проти "Шахтаря". Українське "класико" відбудеться в п'ятницю, 3 серпня. Початок зустрічі - о 19:00.