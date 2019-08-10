"Шахтер" обыграл "Динамо" на выезде в УПЛ

"Шахтер" обыграл "Динамо" в матче третьего тура украинской Премьер-лиги. Поединок в Киеве на НСК "Олимпийский" завершилмя со счетом 2:1.

Счет в поединке был открыт на 21 минуте - Жуниор Мораес пяткой филигранно замкнул передачу с фланга в исполнении Манора Соломона. Но уже к перерыву "Динамо" отыгралось - ударом головой отличился Жерсон Родригес, для которого этот мяч стал дебютным в футболке киевлян.

Победу команде Луиша Каштру принес Марлос, который своим ударом поставил точку в матче на 64 минуте.