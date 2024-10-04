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"Динамо" – "Шахтар": УПЛ назвала точну дату класичного дербі

Фото: "Шахтар" – "Динамо" (fcdynamo.com)
Автор: Андрій Костенко

УПЛ назвала точну дату, час і місце проведення центрального матчу першого кола між київським "Динамо" і донецьким "Шахтарем". Класичне завершить програму 11-го туру Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

Зустріч між чинним чемпіоном і срібним призером відбудеться у Києві на стадіоні "Динамо" в неділю, 27 жовтня. Стартовий свисток пролунає о 18:00.

Загалом тур стартує двома матчами п'ятниці, 25 жовтня, і триватиме упродовж трьох ігрових днів. Друга команда в таблиці "Олександрія" на виїзді зіграє з "Інгульцем", а "Полісся", яке йде третім, прийматиме "Колос".

Перелік усіх матчів 11-го туру Прем'єр-ліги:

  • "Рух" – "Чорноморець", 25 жовтня, 15:30
  • "Полісся" – "Колос", 25 жовтня, 18:00
  • "Інгулець" – "Олександрія", 26 жовтня, 13:00
  • "Кривбас" – ЛНЗ, 26 жовтня, 15:30
  • "Карпати" – "Оболонь", 26 жовтня, 18:00
  • "Лівий Берег" – "Зоря", 27 жовтня, 13:00
  • "Верес" – "Ворскла", 27 жовтня, 15:30
  • "Динамо" – "Шахтар", 27 жовтня, 18:00

Класичне дербі: що відомо

На тижні перед очним поєдинком обидві команди зіграють чергові матчі в єврокубках. "Шахтар" у Лізі чемпіонів 22 жовтня у Лондоні зійдеться з "Арсеналом", а "Динамо" у Лізі Європи 24 жовтня завітає до італійської "Роми".

У минулому сезоні "гірники" перемогли у обох дербі з однаковим рахунком – 1:0. Попередній матч двох команд у травні достроково приніс команді Маріно Пушіча чемпіонський титул. Єдиний гол тоді забив Георгій Судаков з пенальті.

Кияни востаннє перемагали принципового суперника у квітні 2021 року (1:0). Відтоді "Шахтар" здобув у класичних дербі чотири перемоги, ще два поєдинки завершилися внічию.

Раніше ми писали, що "Динамо" зазнало від "Хоффенхайма" другої поразки в Лізі Європи.

А "Шахтар" безславно програв італійській "Аталанті" в основному раунді ЛЧ, не завдавши жодного удару у площину воріт.

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