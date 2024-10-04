"Динамо" – "Шахтар": УПЛ назвала точну дату класичного дербі

Зустріч між чинним чемпіоном і срібним призером відбудеться у Києві на стадіоні "Динамо" в неділю, 27 жовтня. Стартовий свисток пролунає о 18:00.

Загалом тур стартує двома матчами п'ятниці, 25 жовтня, і триватиме упродовж трьох ігрових днів. Друга команда в таблиці "Олександрія" на виїзді зіграє з "Інгульцем", а "Полісся", яке йде третім, прийматиме "Колос".

Перелік усіх матчів 11-го туру Прем'єр-ліги:

"Рух" – "Чорноморець", 25 жовтня, 15:30

"Полісся" – "Колос", 25 жовтня, 18:00

"Інгулець" – "Олександрія", 26 жовтня, 13:00

"Кривбас" – ЛНЗ, 26 жовтня, 15:30

"Карпати" – "Оболонь", 26 жовтня, 18:00

"Лівий Берег" – "Зоря", 27 жовтня, 13:00

"Верес" – "Ворскла", 27 жовтня, 15:30

"Динамо" – "Шахтар", 27 жовтня, 18:00

Класичне дербі: що відомо

На тижні перед очним поєдинком обидві команди зіграють чергові матчі в єврокубках. "Шахтар" у Лізі чемпіонів 22 жовтня у Лондоні зійдеться з "Арсеналом", а "Динамо" у Лізі Європи 24 жовтня завітає до італійської "Роми".

У минулому сезоні "гірники" перемогли у обох дербі з однаковим рахунком – 1:0. Попередній матч двох команд у травні достроково приніс команді Маріно Пушіча чемпіонський титул. Єдиний гол тоді забив Георгій Судаков з пенальті.

Кияни востаннє перемагали принципового суперника у квітні 2021 року (1:0). Відтоді "Шахтар" здобув у класичних дербі чотири перемоги, ще два поєдинки завершилися внічию.