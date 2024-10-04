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"Динамо" – "Шахтер": УПЛ назвала точную дату классического дерби

Фото: "Шахтер" – "Динамо" (fcdynamo.com)
Автор: Андрей Костенко

УПЛ назвала точную дату, время и место проведения центрального матча первого круга между киевским "Динамо" и донецким "Шахтером". Классическое завершит программу 11-го тура Премьер-лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Встреча между действующим чемпионом и серебряным призером состоится в Киеве на стадионе "Динамо" в воскресенье, 27 октября. Стартовый свисток раздастся в 18:00.

Тур стартует двумя матчами пятницы, 25 октября, и продлится в течение трех игровых дней. Вторая команда в таблице "Александрия" на выезде сыграет с "Ингульцем", а идущее третьим "Полесье" будет принимать "Колос".

Список всех матчей 11-го тура Премьер-лиги:

  • "Рух" – "Черноморец", 25 октября, 15:30
  • "Полесье" – "Колос", 25 октября, 18:00
  • "Ингулец" – "Александрия", 26 октября, 13:00
  • "Кривбасс" – ЛНЗ, 26 октября, 15:30
  • "Карпаты" - "Оболонь", 26 октября, 18:00
  • "Левый Берег" – "Заря", 27 октября, 13:00
  • "Верес" – "Ворскла", 27 октября, 15:30
  • "Динамо" – "Шахтер", 27 октября, 18:00

Классическое дерби: что известно

На неделе перед очковым поединком обе команды сыграют очередные матчи в еврокубках. "Шахтер" в Лиге чемпионов 22 октября в Лондоне сойдется с "Арсеналом", а "Динамо" в Лиге Европы 24 октября - также в гостях с итальянской "Ромой".

В прошлом сезоне "горняки" победили в обоих дерби с одинаковым счетом - 1:0. Предыдущий матч двух команд в мае досрочно принес команде Марино Пушича чемпионский титул. Единственный гол тогда забил Георгий Судаков с пенальти.

Киевляне последний раз побеждали принципиального соперника в апреле 2021 года (1:0). С тех пор "Шахтер" одержал в классических дерби четыре победы, еще два поединка завершились вничью.

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