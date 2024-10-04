"Динамо" – "Шахтер": УПЛ назвала точную дату классического дерби

УПЛ назвала точную дату, время и место проведения центрального матча первого круга между киевским "Динамо" и донецким "Шахтером". Классическое завершит программу 11-го тура Премьер-лиги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.
Встреча между действующим чемпионом и серебряным призером состоится в Киеве на стадионе "Динамо" в воскресенье, 27 октября. Стартовый свисток раздастся в 18:00.
Тур стартует двумя матчами пятницы, 25 октября, и продлится в течение трех игровых дней. Вторая команда в таблице "Александрия" на выезде сыграет с "Ингульцем", а идущее третьим "Полесье" будет принимать "Колос".
Список всех матчей 11-го тура Премьер-лиги:
На неделе перед очковым поединком обе команды сыграют очередные матчи в еврокубках. "Шахтер" в Лиге чемпионов 22 октября в Лондоне сойдется с "Арсеналом", а "Динамо" в Лиге Европы 24 октября - также в гостях с итальянской "Ромой".
В прошлом сезоне "горняки" победили в обоих дерби с одинаковым счетом - 1:0. Предыдущий матч двух команд в мае досрочно принес команде Марино Пушича чемпионский титул. Единственный гол тогда забил Георгий Судаков с пенальти.
Киевляне последний раз побеждали принципиального соперника в апреле 2021 года (1:0). С тех пор "Шахтер" одержал в классических дерби четыре победы, еще два поединка завершились вничью.
Ранее мы писали, что "Динамо" потерпело от "Хоффенхайма" второе поражение в Лиге Европы.
А "Шахтер" бесславно проиграл итальянской "Аталанте" в основном раунде ЛЧ, не нанеся ни одного удара в створ ворот.