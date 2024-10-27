"Динамо" – "Шахтар": де дивитися і прогноз на матч УПЛ

Де дивитись матч онлайн і на яких каналах та які прогнози букмекерів на поєдинок, підкаже РБК-Україна .

Матч "Динамо" – "Шахтар" відбудеться 27 жовтня у Києві. Поєдинок прийме стадіон "Динамо" імені Валерія Лобановського. Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 18:00.

Де дивитися матч "Динамо" – "Шахтар"

У прямому ефірі поєдинок покаже УПЛ ТБ. Спеціальний телеканал елітного футбольного дивізіону доступний на OTT-платформах – "Київстар ТБ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, youtv та Omega TV. Його транслюють оператор супутникового ТБ VIASAT, а також низка загальнонаціональних і місцевих кабельних операторів. У цифровому мовленні T2 матч покаже телеканал "2+2". Переглянути поєдинок у мережі можна буде на YouTube-каналі ФК "Динамо" Київ безпосередньо в цій новині (зі затримкою).

Прогноз букмекерів на матч "Динамо" – "Шахтар"

Для фахівців контори Favbet фаворитом Класичного стала команда Олександра Шовковського. На перемогу "біло-синіх" можна поставити з коефіцієнтом 2,45. Тим часом кеф на потенційний успіх "гірників" склав 3,10. Нічия стала найменш вірогідним підсумком із балом 3,20.

Упевнена перемога "Динамо" з рахунком 2:0 збільшить виграш у 10 разів. Сміливою стане ставка на два та більше вилучень впродовж поєдинку з коефіцієнтом 5,50. На мінімум дубль форварда киян Владислава Ваната можна закластися з кефом 7,00, а на два+ м'ячі нападника "Шахтар" Данила Сікана з балом 9,00.

Орієнтовні склади на матч "Динамо" – "Шахтар"

"Динамо": Бущан – Тимчик, Попов, Михавко, Дубінчак – Бражко – Караваєв, Шапаренко, Буяльський, Кабаєв – Ванат

"Шахтар": Різник – Конопля, Бондар, Матвієнко, Педро Енріке – Криськів – Зубков, Бондаренко, Судаков, Егіналдо – Сікан

До очного протистояння "Динамо" підійшло без поразок у Прем'єр-лізі 2024/25. "Біло-сині" набрали 25 очок і перед звітним туром були лідером турнірної таблиці. Натомість "Шахтар" іде четвертим (19 пунктів) із двома поразками в пасиві. "Гірники" програли житомирському "Поліссю" (0:1) та "Олександрії" (3:4).

У попередньому сезоні "Шахтар" двічі мінімально переграв "Динамо". У першому колі переможний м'яч оформив Зубков, а в другому – Судаков реалізував одинадцятиметровий. На фініші кампанії "біло-сині" відстали від команди Маріно Пушіча всього на 2 очки.