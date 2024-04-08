UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Динамо" сенсаційно втратило перемогу над ЛНЗ

Фото: Андрій Ярмоленко гол забив, але перемогу "біло-синім" не приніс (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

Київське "Динамо" розписало нічию з черкаським ЛНЗ у 23-му турі української Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Україна, Прем'єр-ліга, 23-й тур

"Динамо" – ЛНЗ – 1:1

Голи: Ярмоленко, 15 – Саліху, 40

 

Із перших хвилин столичний гранд узяв м'яч під контроль. Перший момент у складі киян змарнував Ванат, який головою пробив над воротами після кутового. А на 15-й хвилині "Динамо" повело в рахунку – Ярмоленко з меж штрафного перекинув м'яч через кіпера в швидкій контратаці.

Забитий м'яч додав господарям упевненості. Підопічні Олександра Шовковського продовжили нагнітати небезпеку біля володінь Кучеренка. Зокрема, воротар ЛНЗ зреагував на удар Бражка з лінії штрафного. А згодом Ванат пробив прямісінько в голкіпера після закидання Кабаєва.

Утім, перед перервою ЛНЗ несподівано зрівняв рахунок. Допомогли черкащанам стандарт і помилка другого воротаря "Динамо". Нещерет вийшов на перехоплення подачі Рибалки, але не втримав м'яч у руках і дозволив Саліху з меж воротарського проштовхнути сферу в сітку.

У другій половині кияни продовжили володіти ініціативою. Однак, із реалізацією тих небагатьох моментів, які створили "біло-сині", виникли проблеми. Ось Шапаренко зі штрафного закрутив м'яч повз стійку. Згодом Ванат не зміг акцентовано пробити після передачі Тимчика. У відповідь Ейнел пробив у руки Нещерету з меж карної зони.

На 72-й хвилині "Динамо" відверто пощастило. Яшарі з дистанції з рикошетом від Дячука відправив м'яч над поперечиною. Запахло смаженим, тож Шовковський наважився зняти Бражка та випустити другого форварда – юного Пономаренка. Проте, героєм господарів повинен був стати Ванат, який у фінальні хвилини двічі розім'яв Кучеренка в перспективних ситуаціях.

Зрештою, матч завершився нічиєю. "Динамо" набрало 45 очок і залишилося третім у турнірній таблиці УПЛ. Тим часом ЛНЗ обійшов "Колос" із Ковалівки та піднявся на 9-те місце (26 пунктів).

До слова, напередодні "Шахтар" у Львові здолав "Рух" у центральному поєдинку туру.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДинамоЧемпіонат УкраїниУПЛ