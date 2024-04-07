"Шахтар" впевнено переграв "Рух" у центральному матчі туру УПЛ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Україна, Прем'єр-ліга, 23-й тур

"Шахтар" – "Рух" – 3:1

Голи: Бондаренко, 8, 16, Зубков, 76 – Таллес, 36

Зі старту зустрічі "гірники" заволоділи ініціативою. Найактивнішим у складі "Шахтаря" був Зубкова. Спершу він перевірив пильність Ледвія закрученим ударом із дистанції, а потім спробував пробити після передачі Судакова – оборонець заблокував. На 8-й же хвилині Бондаренко пробив у кут після пасу п'ятою від того ж Зубкова.

Лідер чемпіонату продовжив контролювати перебіг подій. Тиск "гірників" не зменшився, тож доволі швидко номінальні господарі подвоїли свою перевагу. Бондаренко без опору пройшов із власної половини та потужним пострілом метрів із 20-ти поцілив під стійку.

Після двох пропущених голів набрався сміливості "Рух". У середині тайму Пастух головою пробив у руки воротарю після навісу Ляха. Пізніше Різник упіймав м'яч після пострілу Дідика. А на 36-й хвилині львів'яни оформили забитий м'яч – Таллес у межах штрафного отримав пас від Квасниці, накрутив оборонця і пробив у дев'ятку.

Після перерви впродовж певного часу суперники були обережні. Обмін моментами стався аж у середині другої половини. Спершу Таллес після помилки оборони "Шахтаря" пробив у Різника. У відповідь Сікан не влучив у ворота з меж штрафного.

Утім. на 76-й хвилині "гірники" зняли всі запитання щодо переможця протистояння. Цього разу Зубков змінив роль асистента на голеадора. Азарові з лівого кута штрафного пробив – Ледвій парирував, але моторний українець вчасно опинився на добиванні.

Фінальні хвилини цифри на табло вже не змінили. Завдяки перемозі "Шахтар" принаймні тимчасово став одноосібним лідером Прем'єр-ліги (49 очок). Тим часом "Рух" залишився на 5-й сходинці (39 пунктів).