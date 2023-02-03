"Динамо" розтрощило румунський клуб у спарингу в Туреччині

Контрольний матч

"Динамо" – "Уніря" – 5:1

Голи: Беніто, 2, 13, Тимчик, 25, Ванат, 32, Супряга, 84 – Поп, 89

Український гранд вирішив долю протистояння за перші півгодини. Допоміг киянам швидкий забитий м'яч. Уже на 2-й хвилині Беніто випередив воротаря і переправив м'яч у сітку після несподіваного рикошету.

Другий гол не забарився. Після змарнованого моменту хавбека Царенка (не реалізував вихід віч-на-віч із кіпером) в обіймах партнерів вдруге опинився Беніто. Нігерієць вчасно опинився на добиванні після спроби Ваната.

На 25-й хвилині "Динамо" оформило третій забитий м'яч. Це Тимчик опинився у ролі центрфорварда й головою переправив м'яч у сітку після передачі з глибини. Роль асистента виконав юний Яцик.

А ще за сім хвилин рахунок став геть непристойним. Це ті ж Царенко з Ванатом запресингувала опонента та спровокували втрату м'яча. Сферу підхопив нападник і майстерно поклав у кут воріт – 4:0.

Ще до перерви "біло-сині" могли забивати більше. Однак, оборонець випередив Ваната після класної передачі Тимчика. Натомість потужний удар Кабаєва після з пасу Беніто парирував голкіпер.

У другій половині міг забити Супряга. Форварда на оперативний простір вивів Шепелєв, той ефектно перекинув м'яч через воротаря. Проте, в останній момент сферу з порожніх воріт виніс оборонець. А удар Караваєва після сольного проходу лише трохи розминувся з рамкою.

Зате вже ніхто не завадив "Динамо" на 84-й хвилині. Супряга дочекався неузгодженості в обороні "Унірі" й легко реалізував свою нагоду. Представник чемпіонату Румунії спромігся на гол престижу перед свистком – Поп точно пробив у дальній кут.

Для столичної команди ця перемога стала першою під час зимової паузи. Раніше підопічні Мірчі Луческу програли віденському "Рапіду" та словенському "Марібору", а матч із "Аустрією" з Лустенау звели внічию (2:2). Наступним суперником киян стане "Шкендія".

Склад "Динамо" (1-й тайм): Нещерет – Тимчик, Дячук, Боль, Вівчаренко – Сидорчук, Яцик, Царенко – Беніто, Ванат, Кабаєв

2-й тайм: Моргун – Караваєв, Попов, Сирота, Дубінчак – Лонвейк, Андрієвський, Шепелєв – Волошин, Супряга, Діалло