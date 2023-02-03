RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Динамо" разбило румынский клуб в спарринге в Турции

Фото: "Динамо" впервые победило в 2023 году (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Разгромной победой киевского "Динамо" завершился контрольный матч на турецкой земле против "Унири" из Румынии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Контрольный матч

"Динамо" – "Униря" – 5:1

Голы: Бенито, 2, 13, Тымчик, 25, Ванат, 32, Супряга, 84 – Поп, 89

Украинский гранд решил судьбу противостояния за первые полчаса. Помог киевлянам быстрый забитый мяч. На 2-й минуте Бенито опередил вратаря и переправил мяч в сетку после неожиданного рикошета.

Второй гол не заставил себя ждать. После упущенного момента хавбека Царенко (не реализовал выход один на один с кипером) в объятиях партнеров во второй раз оказался Бенито. Нигериец вовремя оказался на добивании после попытки Ваната.

На 25-й минуте "Динамо" оформило третий забитый мяч. Это Тымчик оказался в роли центрфорварда и головой переправил мяч в сетку после передачи из глубины. Роль ассистента исполнил юный Яцык.

А еще через семь минут счет стал совсем неприличным. Это те же Царенко с Ванатом запрессинговали оппонента и спровоцировали потерю мяча. Сферу подхватил нападающий и искусно уложил в угол ворот – 4:0.

Еще до перерыва "бело-синие" могли забивать больше. Однако защитник опередил Ваната после классной передачи Тымчика. В свою очередь мощный удар Кабаева после паса Бенито парировал голкипер.

Во второй половине мог забивать Супряга. Форварда на оперативное пространство вывел Шепелев, а тот эффектно перебросил мяч через вратаря. Однако в последний момент сферу из пустых ворот вынес защитник. А удар Караваева после сольного прохода немного разминулся со створом.

Зато уже никто не помешал "Динамо" на 84-й минуте. Супряга дождался ошибки в обороне "Унири" и легко реализовал свою возможность. Представитель чемпионата Румынии смог организовать гол престижа перед свистком – Поп точно пробил в дальний угол.

Для столичной команды эта победа стала первой в зимнюю паузу. Ранее подопечные Мирчи Луческу проиграли венскому "Рапиду" и словенскому "Марибору", а матч с "Аустрией" из Лустенау свели вничью (2:2). Следующим соперником киевлян станет "Шкендия".

Состав "Динамо" (1-й тайм): Нещерет – Тымчик, Дячук, Боль, Вивчаренко – Сидорчук, Яцык, Царенко – Бенито, Ванат, Кабаев

2-й тайм: Моргун – Караваев, Попов, Сирота, Дубинчак – Лонвейк, Андриевский, Шепелев – Волошин, Супряга, Диалло

К слову, ранее подвели итоги зимнего трансферного окна 2023 года в Европе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Динамо