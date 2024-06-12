"Динамо" розповів про гуманітарну діяльність за останні декілька тижнів

Футбольний клуб "Динамо" (Київ) опублікував звіт про гуманітарну діяльність за останні декілька тижнів. Допомога надавалась як військовим, так і цивільному населенню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу клубу.

Так, за останній час останній час клуб придбав, доставив, підготував та передав на потреби військових 14 позашляховиків. Усі автівки перед передачею захисникам пройшли належний техогляд та ремонт.

Крім того, клуб здійснив передачу спецтехніки – вантажного крану-маніпулятора.

Окрім допомоги військовим клуб приділяє багато уваги і гуманітарній допомозі. Для тимчасових переселенців, а також для прикордонників було організовано доставку 305 тисяч пакетів вермішелі швидкого приготування.

Крім того, велика партія дитячого харчування для малюків (близько 85 тонн) була спрямована нужденним сім'ям.

Чергова партія вогнегасників була відправлена підрозділам Державної прикордонної служби України. Це вже третя партія, що налічує 2100 одиниць.

Також фонд передав до лікарень близько 20 тонн медичного обладнання. А до військових госпіталів було організовано поставку 58 спеціалізованих медичних ліжок, які допоможуть видужати та відновитися пораненим захисникам.

Ще впродовж останніх тижнів до лікарень, військових частин та адміністрацій направились мобільні холодильники. Чергову партію енергетичних батончиків у кількості 25 тисяч отримали військові.