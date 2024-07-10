"Динамо" розписало нічию з "Падерборном" у літньому спарингу

Контрольний матч

"Динамо" – "Падерборн" – 0:0

У стартові півгодини столичний гранд створив два моменти. Голкіпер вестфальців парирував дальній удар Бражка, а згодом упіймав м'яч після пострілу Ваната. А на 30-й хвилині обох "динамівців" та їхнього товариша з Євро-2024 Тимчика замінили Андрієвський, Супряга та Караваєв.

До перерви "біло-сині" продовжили контролювати м'яч. Натомість "Падерборн" намагався високо пресингувати. Утім, фактично обійшлося без моментів біля обох воріт. У перерві тренерський штаб "Динамо" змінив левову частину складу.

Щоправда, на перебіг подій заміни не надто вплинули. Зокрема, підопічним Шовковського в атаках щоразу чогось бракувало – останньої передачі, акцентованого удару чи трохи вдачі. Зокрема, відразу дві спроби Лонвейка пробити впродовж однієї атаки заблокували оборонці.

Під завісу ж зустрічі німецький колектив навіть спробував організувати штурм володінь третього кіпера киян Ігнатенка. Однак, і в "Падерборна" в останній стадії атак відверто не клеїлося. Зрештою, спаринг завершився нульовою нічиєю.

Стартовий склад "Динамо": Нещерет, Попов, Пашко, Бражко, Ванат, Кабаєв, Малиш, Тимчик, Буяльський, Дубінчак, Піхальонок