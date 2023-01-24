ua ru
Вт, 24 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Динамо" розгромно програло перший спаринг зими

Новость на русском →
Анталья, Вівторок 24 січня 2023 17:53
"Динамо" розгромно програло перший спаринг зими Фото: "Динамівці" на тренувальних зборах у Туреччині (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

Поразкою з великим рахунком завершився перший для київського "Динамо" контрольний матч на турецькиому зборі. Кривдником вітчизняного гранда став віденський "Рапід".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Контрольний матч

"Динамо" – "Рапід" – 0:4

Голи: Забарний, 13 (автогол), Бургшталлер, 32, 48, Кнасмюльнер, 80

На старті зустрічі "біло-сині" володіли територіальною ініціативою. Кияни навіть створили дві напівнагоди, але ударам Сидорчука та Лонвейка бракувало точності. Зате фактично перша атака віденців завершилася голом.

На 13-й хвилині випад "Рапіда" правим флангом завершився прострілом Штрунца в центр штрафного майданчика, де Забарний, намагаючись перервати передачу, зрізав м'яч у власні ворота. Гол дезорієнтував "Динамо" – у команди Мірчі Луческу геть нічого не клеїлося попереду. Натомість австрійський гранд забив удруге на 32-й, коли Бургшталлер після провалу центру оборони розстріляв Нещерета.

Лише після другого пропущеного м'яча "біло-сині" отямилися. До перерви столичний колектив мінімум двічі встиг загострити ситуацію біля воріт "Рапіда". Спершу Попов після передачі Вівчаренка не влучив у ворота. А згодом постріл Ваната в ближній кут парирував кіпер.

Та продовження після перерви не сталося. Оновлене кадрово "Динамо" швидко пропустило третій м'яч. Австрійці цікаво розіграли стандарт, м'яч виклали на лінію карної зони для Бургшталлера, який потужним ударом зняв павутину з верхнього кута воріт киян.

Слабкі потуги "динамівців" забити бодай гол престижу успіхом не увінчались. Зате "Рапід" оформив і четвертий м'яч. На 80-й хвилині Кнасмюльнер прямим ударом зі штрафного з невеликим рикошетом від стінки залишив поза справами голкіпера "біло-синіх" – 0:4 у підсумку.

Склад "Динамо" (1-й тайм): Нещерет – Кендзьора, Забарний, Попов, Вівчаренко – Караваєв, Сидорчук, Лонвейк, Кабаєв, Гармаш – Ванат

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Динамо
NEWS
США готові передати Україні 10 танків Abrams, - ЗМІ
США готові передати Україні 10 танків Abrams, - ЗМІ
DAILY
"Ленд-ліз" від ворога. Як Україна б'є російських окупантів їхньою ж зброєю
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна "Ленд-ліз" від ворога. Як Україна б'є російських окупантів їхньою ж зброєю