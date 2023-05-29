"Динамо" розгромом залишило "Верес" у зоні перехідних матчів УПЛ

Україна, Прем'єр-ліга, 29-й тур

"Ворскла" – "Колос" – 2:0

Голи: Феліпе, 75, Скляр, 87

"Динамо" – "Верес" – 3:0

Голи: Рамірес, 49, Гармаш, 89, Волошин, 90+3

Нереалізований пенальті: Шестаков, 88 (В)

У Рівному номінальні господарі з "Динамо" та підопічні Юрія Вірта надто не поспішали. Рівняни кілька разів розім'яли Бущана несильними ударами. Натомість кияни додали обертів аж перед перервою – Андрієвський пробив у поперечину зі штрафного.

Зате на старті другої половини "біло-сині" відкрили рахунок. Хоча спершу міцність каркасу воріт ще раз перевірив Рамірес. Він же опинився в обіймах партнерів згодом – Караваєв віддав у штрафний на венесуельця, а той на паузі переграв оборонця і воротаря та відправив м'яч за лінію.

Ще кілька нагод кияни змарнували в прагненні подвоїти перевагу. Ось Дячук пробив головою повз ворота після стандарту. Згодом на удар Кльоца метрів із 20-ти поруч зі стійкою "Динамо" відповіло виходом Волошина віч-на-віч. Та вихованець "біло-синіх" переграти кіпера не зміг.

Гаряче стало у фінальні хвилини. Спершу Шестаков не переграв Бущана з одинадцятиметрового, а потім засмучений "Верес" пропустив двічі. Спершу Гармаш у дотик замкнув простріл Дубінчака з лівого флангу. А на третій доданій Волошин забив після передачі Караваєва.

Два забиті м'ячі подарувало протистояння в Полтаві. "Ворскла" впродовж усієї зустрічі контролювала ситуацію, але забити "хліборобам" змогла лише на 75-й хвилині. У зразковій атаці господарів Феліпе після передачі Скляра під кутом пробив Волинця.

Вдруге полтавці відзначилися під завісу поєдинку, коли впіймали "Колос" на необачних діях в обороні. Степанюк розігнав контратаку "Ворскли" та віддав на Скляра. Хавбек же на вході в штрафний майданчик у падінні спрямував м'яч повз голкіпера.

Завдяки перемозі команда Віктора Скрипника впритул наблизилася до 5-го місця в УПЛ. Полтавці мають 42 очки, а "Олександрія" – 43 пункти. Щоправда, у вирішальному турі "Ворскла" протистоятиме золотим медалістам із "Шахтаря".