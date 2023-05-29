"Динамо" разгромом оставило "Верес" в зоне переходных матчей УПЛ

Украина, Премьер-лига, 29-й тур

"Ворскла" – "Колос" – 2:0

Голы: Фелипе, 75, Скляр, 87

"Динамо" – "Верес" – 3:0

Голы: Рамирес, 49, Гармаш, 89, Волошин, 90+3

Нереализованный пенальти: Шестаков, 88 (В)

В Ровно номинальные хозяева из "Динамо" и подопечные Юрия Вирта слишком не торопились. Ровенчане несколько раз размяли Бущана несильными ударами. В свою очередь киевляне прибавили обороты перед перерывом – Андриевский пробил в перекладину со штрафного.

Зато на старте второй половины "бело-синие" открыли счет. Хотя сначала крепость каркаса ворот еще раз проверил Рамирес. Он же оказался в объятиях партнеров впоследствии – Караваев отдал в штрафную на венесуэльца, а тот на паузе переиграл защитника с вратарем и отправил мяч за линию.

Еще несколько возможностей киевляне упустили в стремлении удвоить преимущество. Вот Дячук пробил головой мимо ворот после стандарта. Впоследствии на удар Клеца метров с 20-ти рядом со стойкой "Динамо" ответило выходом Волошина с глазу на глаз. Но воспитанник "бело-синих" переиграть кипера не смог.

Горячее стало в финальные минуты. Сначала Шестаков не переиграл Бущана с одиннадцатиметрового, а затем расстроенный "Верес" пропустил дважды. Сначала Гармаш в касание замкнул прострел Дубинчака с левого фланга. А на третьей добавленной Волошин забил после передачи Караваева.

Два забитых мяча подарило противостояние в Полтаве. "Ворскла" на протяжении всей встречи контролировала ситуацию, но забить "хлеборобам" смогла лишь на 75-й минуте. В образцовой атаке хозяев Фелипе после передачи Скляра под углом пробил Волынца.

Во второй раз полтавчане отличились под занавес поединка, когда поймали "Колос" на опрометчивых действиях в обороне. Степанюк разогнал контратаку "Ворсклы" и отдал на Скляра. Хавбек же на входе в штрафную площадку в падении направил мяч мимо голкипера.

Благодаря победе команда Виктора Скрипника вплотную приблизилась к 5-му месту в УПЛ. Полтавцы набрали 42 очка, а "Александрия" – 43 пункта. Правда, в решающем туре "Ворскла" будет противостоять золотым медалистам из "Шахтера".