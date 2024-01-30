"Динамо" з розгромом легенди клубу здобуло першу перемогу в зимову паузу

Контрольний матч

"Динамо" – "Пахтакор" – 5:1

Голи: Ванат, 12 (пенальті), 35, Беніто, 44, Царенко, 47, Бражко, 82 – Адхамзода, 41

Обидві команди зі стартом зустрічі вирішили не відсиджуватися в обороні. І "динамівці", і футболісти "Пахтакора" прагнули якомога швидше доставити м'яч у лінію атаки. Першими дивіденди з такого підходу отримали кияни.

На 12-й хвилині прорив Ваната "бавовнороби" зупинили лише порушенням правил – пенальті. До позначки підійшов сам постраждалий та впевнено реалізував одинадцятиметровий. Кіпер зреагував на удар, але дотягнутися до м'яча так і не зумів.

Забитий м'яч додав підопічним Олександра Шовковського впевненості. "Динамо" почало грати першим номером і намагалося відшукати нові моменти. Щоправда, з організацією небезпеки було сутужно аж до фінального відрізку тайму.

А потім суперники оформили три м'ячі на двох за 10 хвилин. Спершу Ванат холоднокровно замкнув простріл Шапаренка. У відповідь Адхамзода змістився з флангу в центр і несподіваним ударом поцілив у дальній кут. Та під завісу тайму Беніто п'ятою елегантно переправив м'яч у сітку після передачі Волошина.

На перебіг подій у другій половині неабияк вплинув ще один гол "Динамо". Фактично перший момент киян призвів до забитого м'яча. Це Царенко з меж штрафного пробив у дальній кут воріт і фактично перетворив наступні 40+ хвилин на формальність.

Час від часу "бавовнороби" перевіряли пильність резервного воротаря "Динамо" Моргуна ударами з дистанції. Та йому вдалося зберегти ворота недоторканими. Натомість попереду "біло-сині" відзначилися ще раз – Бражко на 82-й хвилині забив прямим ударом зі штрафного, встановивши остаточний результат.

Для "Динамо" перемога над "Пахтакором" стала першою у рамках підготовки до другої частини сезону. Досі команда Шовковського мала в пасиві дві поразки. Наступний спаринг кияни зіграють 2 лютого проти софійського "Левскі".

Стартовий склад "Динамо": Нещерет, Гусєв, Попов, Сирота, Дубінчак, Андрієвський, Рамадані, Волошин, Шапаренко, Беніто, Ванат