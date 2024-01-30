"Динамо" с разгромом легенды клуба одержало первую победу в зимнюю паузу

Контрольный матч

"Динамо" – "Пахтакор" – 5:1

Голы: Ванат, 12 (пенальти), 35, Бенито, 44, Царенко, 47, Бражко, 82 – Адхамзода, 41

Обе команды со стартом встречи решили не отсиживаться в обороне. И "динамовцы", и футболисты "Пахтакора" стремились как можно быстрее доставить мяч в линию атаки. Первыми дивиденды по такому подходу получили киевляне.

На 12-й минуте прорыв Ваната "хлопкоделы" остановили лишь нарушением правил – пенальти. К отметке подошел сам пострадавший и уверенно реализовал одиннадцатиметровый. Кипер среагировал на удар, но дотянуться до мяча так и не сумел.

Забитый мяч придал подопечным Александра Шовковского уверенность. "Динамо" начало играть первым номером и пыталось найти новые моменты. Правда, с организацией опасности было трудно вплоть до финального отрезка тайма.

А затем соперники оформили три мяча на двоих за 10 минут. Сначала Ванат хладнокровно замкнул прострел Шапаренко. В ответ Адхамзода сместился с фланга в центр и неожиданным ударом поразил дальний угол. Но под занавес тайма Бенито пяткой элегантно переправил мяч в сетку после передачи Волошина.

На ход событий во второй половине большое влияние оказал еще один гол "Динамо". Фактически первый момент киевлян привел к забитому мячу. Это Царенко из пределов штрафной пробил в дальний угол ворот и фактически превратил следующие 40+ минут в формальность.

Время от времени "хлопкодельцы" проверяли бдительность резервного вратаря "Динамо" Моргуна ударами с дистанции. Но ему удалось сохранить ворота нетронутыми. Впереди "бело-синие" отличились еще раз – Бражко на 82-й минуте забил прямым ударом со штрафного, установив окончательный результат.

Для "Динамо" победа над "Пахтакором" стала первой в рамках подготовки ко второй части сезона. До сих пор команда Шовковского имела в пассиве два поражения. Следующий спарринг киевляне сыграют 2 февраля против софийского "Левски".

Стартовый состав "Динамо": Нещерет, Гусев, Попов, Сирота, Дубинчак, Андриевский, Рамадани, Волошин, Шапаренко, Бенито, Ванат