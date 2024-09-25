"Динамо" розгромно програло "Лаціо" на старті Ліги Європи

Ліга Європи, основний раунд, 1-й тур

"Динамо" – "Лаціо" – 0:3

Голи: Діа, 5, 35, Деле-Башіру, 34

Вилучення: Брагару, 72 (пряма червона картка) – Нослін, 82 (пряма червона картка)

Розпочали команди обережно. Здавалося, що "біло-сині" спробують намацати слабкі місця в напіврезервному підборі римлян. Тим несподіванішим став швидкий гол "орлів" – Педро перед штрафним проштовхнув м'яч на Діа, той увійшов у майданчик і пробив повз Бущана.

Поки "Динамо" приходило до тями, віце-чемпіона України спіткала друга невдача. Себальйос у простому ігровому епізоді потягнув задню поверхню стегна та вимушено покинув поле ще до екватору першої половини. Олександр Шовковський кинув у бій Біловара, прозоро натякнувши на неготовність Попова.

У середині тайму кияни створили напівмомент зі стандарту, але перспективний навіс Шапаренка ніхто з партнерів у ворота не підправив. У відповідь Чауна метрів із 20-ти перевірив пильність голкіпера "Динамо". "Біло-сині" перехопили ініціативу, але з перетворенням контролю м'яча в реальні нагоди забити було сутужно.

"Лаціо" причаївся, а потім вибухнув подвійним ударом. На 34-й хвилині самотній Деле-Башіру з меж штрафного пробив у дев'ятку після розрізної передачі Весіно. А в наступній атаці римлян він виконав роль асистента, коли Діа головою замкнув навіс із правого флангу. Оборона киян у цьому епізоді не змогла розібрати суперників...

Отримавши такого ігрового ляпаса, "Динамо" спробувало реабілітуватися активною кінцівкою тайму. Ось Піхальонок із лінії штрафного пробив у руки голкіперу. Далі Бражко змусив попрацювати Проведеля після удару під поперечину зі штрафного. Згодом кіпер витягнув постріл Ярмоленка під стійку, а ще один випад Бражка пройшов повз ворота.

Однак, запалу "біло-синіх" вистачило на короткий період. Зі стартом другої половини "орли" знову були гострішими. На 52-й хвилині Марушіч небезпечно пробив у ближній кут – Бущан був готовим. Незабаром удар Діа з центру штрафного заблокували, а дальній постріл Педро в наступній атаці кіпер "Динамо" перевів у стійку.

Шовковський спробував змінити перебіг подій серією замін. На полі з'явилися новачки літнього вікна Рубчинський та Брагару. Проте, останній замість рятівника опанував іншу роль. У єдиноборстві з Дзакканьї українець ненавмисне наступив шипами на ногу опонента, а рефері після перегляду повтору залишив киян у меншості.

Фінальні 20 з гаком хвилин остаточно перетворилися на формальність. На полі побільшало хаосу, надто – після того, як римляни теж опинилися вдесятьох після безглуздого фолу Носліна проти Дубінчака. "Динамо" могло уникнути розгрому, але постріл Андрієвського зі штрафного під кінець основного часу парирував Проведель.

Зрештою, рахунок першого тайму не змінився. Команда Шовковського розпочала турнір із поразки. Попереду на киян чекають ще 7 матчів, аби забезпечити вихід у плей-офф Ліги Європи. Наступний поєдинок – 3 жовтня проти німецького "Хоффенхайма" на виїзді.