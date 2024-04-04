"Динамо" розгромило "Зорю" і піднялося в топ-3 УПЛ

Україна, Прем'єр-ліга, 6-й тур (перенесений матч)

"Зоря" – "Динамо" – 0:3

Голи: Андрієвський, 7, Кабаєв, 22, Бражко, 67

Столичний гранд у перші хвилини окреслив наміри перемогти. Доречним став і швидкий гол "біло-синіх". На 7-й хвилині Ванат перехопив м'яч і згодом віддав на Шапаренка, а той відкинув назад Андрієвському – хавбек точно пробив у правий кут.

Забитий м'яч додав "Динамо" впевненості. Підопічні Олександра Шовковського продовжили контролювати перебіг подій та час від часу турбували Сапутіна. Зокрема, Ванат пострілом із зони перед штрафним майданчиком розім'яв голкіпера "Зорі".

А в середині тайму справжній шедевр вдався Кабаєву. Вінгер киян ліворуч отримав передачу Шапаренка, змістився трохи ближче до центра та розкішним пострілом правою влучив у ближню дев'ятку. Сапутін дотягнутися до м'яча в цій ситуації не зумів – 0:2.

До перерви воротаря "Зорі" ще встигли потурбувати Волошин і Дячук. Постріл першого страж воріт луганців парирував. А другий після стандарту пробив повз ворота. Натомість номінальні господарі лише на 43-й хвилині створили момент – Бугай у падінні замкнув простріл Вантуха, але Бущан витягнув м'яч із-під поперечини.

Не змінилася ситуація і в другій половині зустрічі. Нагоду забити мав Шапаренко, але його підкручений удар під дальню стійку на 61-й хвилині парирував Сапутін. Наступні спалахи активності біля воріт "Зорі" були пов'язані з гравцями, які вийшли з лави запасних.

На 67-й хвилині "Динамо" оформили третій гол. Шапаренко подав кутовий з лівого флангу на ближню стійку, де Ярмоленко (вийшов на заміну на 60-й) головою підправив м'яч на дальню, а там Бражко холоднокровно розстріляв ворота – 0:3. Більше команди не забивали.

Завдяки перемозі "Динамо" набрало 44 очки та піднялося на 3-тє місце в турнірній таблиці УПЛ. Попереду – донецький "Шахтар" і криворізький "Кривбас", які набрали 46 пунктів. Щоправда, криворіжці провели на два матчі більше. Тим часом "Зоря" залишилася на 12-й сходинці (22 очки).