"Динамо" розгромило "Металіст" в останньому матчі осені в УПЛ

Україна, Прем'єр-ліга, 8-й тур, перенесений матч

"Динамо" – "Металіст" – 3:0

Голи: Буяльський, 20, Ванат, 29, Циганков, 77

Після загалом спокійного дебюту поступово ініціатива перейшла до господарів поля. Столичний гранд почав загострювати ситуацію в позиційних атаках. А фактично перший момент біля воріт харків'ян завершився голом.

На 20-й хвилині "динамівці" заробили стандарт на лінії штрафного. Пробити готувалися Циганков і Буяльський. Костик, вочевидь, чекав на постріл першого, тож удар атакувального хавбека став для нього несподіванкою і м'яч влетів точнісінько у воротарський кут.

На цьому досягненні "динамівці" не зупинилися і продовжили атакувати володіння "Металіста". За якихось дев'ять хвилин перевага киян вже була подвійною. Гол вийшов трохи курйозним – у боротьбі на межі воротарського майданчика м'яч зрикошетив у Ваната та влетів у сітку.

Надалі події на полі розгорталися за тим же сценарієм. "Динамо" володіло беззаперечною перевагою, а випадам гостей бракувало ідей. Зрештою, перші нагоди харків'яни змарнували в районі 70-ї хвилини. Потужний удар Каплієнка в ближній кут парирував Бущан, а згодом Демченко пробив поруч зі стійкою з лінії штрафного.

"Біло-сині" ж відповіли третім голом. У затяжній атаці "Динамо" за участі половини команди Кендзьора прострілив від лінії поля до центру карної зони, звідки Циганков у падінні пробив у дотик в кут – 3:0 у підсумку.

Завдяки цій перемозі команда Мірчі Луческу піднялася на 3-тє місце в Прем'єр-лізі. "Динамо" набрало 30 очок за 15 матчів. Стільки ж балів у "Шахтаря", який провів на два поєдинки менше. Матч у запасі є і в луганської "Зорі", яка від двох грандів відстала на три пункти.