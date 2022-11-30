"Динамо" разгромило "Металлист" в последнем матче осени в УПЛ

Украина, Премьер-лига, 8-й тур, перенесенный матч

"Динамо" – "Металлист" – 3:0

Голы: Буяльский, 20, Ванат, 29, Цыганков, 77

После спокойного дебюта постепенно инициатива перешла к хозяевам поля. Столичный гранд начал обострять ситуацию в позиционных атаках. А фактически первый момент у ворот харьковчан завершился голом.

На 20-й минуте "динамовцы" заработали стандарт на линии штрафной. Пробить готовились Цыганков и Буяльский. Костик, очевидно, ждал выстрела первого, так что удар атакующего хавбека стал для него неожиданностью и мяч влетел точь-в-точь во вратарский угол.

На этом достижении "динамовцы" не остановились и продолжили атаковать владения "Металлиста". Через каких-то девять минут преимущество киевлян уже было двойным. Гол получился немного курьезным – в борьбе на грани вратарской мяч отрикошетил в Ваната и влетел в сетку.

В дальнейшем события на поле разворачивались по тому же сценарию. "Динамо" обладало безоговорочным преимуществом, а выпадам гостей не хватало идей. В конце концов первые возможности харьковчане упустили в районе 70-й минуты. Мощный удар Каплиенко в ближний угол парировал Бущан, а затем Демченко пробил рядом со стойкой с линии штрафной.

"Бело-синие" ответили третьим голом. В затяжной атаке "Динамо" при участии половины команды Кендзера прострелил от лицевой линии в центр штрафной, откуда Цыганков в падении пробил в касание в угол – 3:0 в итоге.

Благодаря этой победе команда Мирчи Луческу поднялась на 3-е место в Премьер-лиге. "Динамо" набрало 30 очков в 15-ти матчах. Столько же баллов у "Шахтера", проведшего на два поединка меньше. Поединок в запасе есть и у луганской "Зари", которая от двух грандов отстала на три пункта.