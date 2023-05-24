"Динамо" розгромило "Колос" на виїзді: воротар збірної України видав курйоз

Україна, Прем'єр-ліга, 28-й тур

"Колос" – "Динамо" – 0:3

Голи: Волинець, 9 (автогол), Андрієвський, 68, Волошин, 90+3

Гості зі столиці перетворили в гол фактично перший момент. Не обійшлося і без допомоги голкіпера "хліборобів" Волинця. Той забарився в ситуації, коли опинився під тиском Перріса після передачі назад, і в боротьбі від стійки відправив м'яч у власі ворота.

Зі стану шоку господарі вийшли в середині тайму. Поступово гра пожвавилася, напівнагоди почали з'являтися в обох команд. Серед найнебезпечніших до перерви – удар ковалівця Золотова в стійку після зразкової атаки та постріл киянина Буяльського в "молоко" на добиванні.

Після перерви Волинець впорався з випадом Раміреса по центру воріт. Згодом Безбородько перевірив пильність Бущана ударом із лінії штрафного. А от півзахисник "Динамо" Шепелєв із дистанції пробив дуже невлучно.

Зате все вдалося Андрієвському на 68-й хвилині. У простій ситуації Перріс за метрів 30 від воріт віддав поперечний пас на хавбека, а той підлаштував м'яч під ліву та гарматним пострілом зняв павутину з верхнього кута воріт "Колоса". Волинець хоч і стрибнув ефектно, та без ефективності.

Фінальні 20+ хвилин перетворилися у формальність. Серця вболівальників "Динамо" зігріло повернення на поле Шапаренка після понад піврічної паузи, пов'язаної з травмою. І один із лідерів киян доклався до третього гола "біло-синіх" – він накрутив Золотова на лівому вході до штрафного та прострілив на лінію воротарського, де Волошин замкнув дальню стійку та встановив остаточний результат.