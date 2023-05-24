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"Динамо" разгромило "Колос" на выезде: вратарь сборной Украины выдал курьез

Фото: "Динамо" оказалось сильнее "Колоса" (facebook.com/upl.ua.official)
Автор: Антон Федорцив

Уверенной победой киевского "Динамо" завершился матч 28-го тура отечественного первенства против "Колоса" из Ковалевки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Украина, Премьер-лига, 28-й тур

"Колос" – "Динамо" – 0:3

Голы: Волынец, 9 (автогол), Андриевский, 68, Волошин, 90+3

Гости из столицы превратили в гол практически первый момент. Не обошлось и без помощи голкипера "хлеборобов" Волынца. Тот задержался в ситуации, когда оказался под давлением Перриса после передачи назад, и в борьбе от штанги отправил мяч в свои ворота.

Из состояния шока хозяева вышли в середине тайма. Постепенно игра оживилась, полувозможности начали появляться у обеих команд. Среди самых опасных до перерыва – удар ковалевца Золотова в штангу после образцовой атаки и выстрел киевлянина Буяльского в "молоко" на добивании.

После перерыва Волынец справился с выпадом Рамиреса по центру ворот. Впоследствии Безбородько проверил бдительность Бущана ударом с линии штрафной. А вот полузащитник "Динамо" Шепелев с дистанции пробил очень неудачно.

Зато все удалось Андриевскому на 68-й минуте. В простой ситуации Перрис в метрах 30-ти от ворот отдал поперечный пас на хавбека, а тот подработал мяч под левую и пушечным выстрелом снял паутину с верхнего угла ворот "Колоса". Волынец хоть и прыгнул эффектно, но без эффективности.

Финальные 20+ минут превратились в формальность. Сердца болельщиков "Динамо" согрело возвращение на поле Шапаренко после более чем полугодовой паузы, связанной с травмой. И один из лидеров киевлян приложился к третьему голу "бело-синих" – он накрутил Золотова на левом входе в штрафную и прострелил на линию вратарской, где Волошин замкнул дальнюю штангу и установил окончательный результат.

К слову, ранее "Днепр-1" неожиданно уступил "Ворскле" в период борьбы за чемпионство.

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