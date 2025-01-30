"Динамо" – РФШ: де і коли дивитися матч Ліги Європи

Номінально домашній для "Динамо" матч з РФШ відбудеться у четвер, 30 січня в німецькому Гамбурзі на "Фолькспаркштадіоні". Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Цей та інші поєдинки основного раунду Ліги Європи покаже медіасервіс MEGOGO – офіційний транслятор турнірів УЄФА в Україні. Ігри можна переглянути за передплатами "Спорт", "Максимальна" та "MEGOPACK XL".

Матч "Динамо" – РФШ прокоментують Віталій Кравченко та Володимир Кобельков. За годину до стартового свистка розпочнеться аналітична студія. Ведучими будуть Олександра Кучеренко та Сергій Лук'яненко, а запрошеними експертами – екс-гравці збірної України Сергій Нагорняк та Олександр Головко.

Трансляцію поєдинку можна знайти в підрозділі "Футбол" в розділі "Спорт" і на каналі "MEGOGO Футбол Перший". На медіасервісі також можна буде подивитися гру киян з перекладом жестовою мовою від соціальної ініціативи MEGOGO "Дивись як чутно".

"Динамо" в Лізі Європи-2024/25

Шести поразок в шести перших матчах основного етапу турніру зазнала команда Олександра Шовковського. "Біло-сині" спершу покращували результати, пропускаючи щоразу на м'яч менше: три – від римського "Лаціо", два – від німецького "Хоффенхайма", а потім один – від "Роми".

Проте, в 4-му турі "Динамо" зазнало дошкульної поразки в протистоянні з угорським "Ференцварошем" (0:4). Щоправда, кияни зі 17-ї хвилини грали в меншості. Пряму червону картку отримав оборонець Владислав Дубінчак за фол фактично за межами поля.

У 5-му турі, кияни нарешті спромоглися забити перший гол. М'яч у ворота чеської "Вікторії" відправив Владислав Кабаєв. Втім, це не врятувало "Динамо" від чергової поразки (1:2). А програвши в рамках 6-го туру на виїзді іспанському "Реал Сосьєдаду" (0:3), "біло-сині" втратили навіть теоретичні шанси на продовження боротьби в єврокубку.

Лише після цього кияни спромоглися набрати перше очко в турнірі. У першому офіційному матчі 2025 року вони на виїзді зіграли внічию з турецьким "Галатасараєм". Поступаючись у рахунку – 0:2 та 1:3 "Динамо" зуміло відігратися завдяки голу Владислава Ваната та дублю Андрія Ярмоленка.

Перед заключним туром підопічні Шовковського йдуть останніми, 36-ми, у таблиці ЛЄ, маючи в активі лише один бал. Суперник киян – РФШ також втратив шанси на продовження боротьби. Чемпіон Латвії з 5-ма очками перебуває на 30-й сходинці.