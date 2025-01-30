"Динамо" - РФШ: где и когда смотреть матч Лиги Европы

Номинально домашний для "Динамо" матч с РФШ состоится в четверг, 30 января в немецком Гамбурге на "Фолькспаркштадионе". Игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

Этот и другие поединки основного раунда Лиги Европы покажет медиасервис MEGOGO - официальный транслятор турниров УЕФА в Украине. Игры можно посмотреть по подпискам "Спорт", "Максимальная" и "MEGOPACK XL".

Матч "Динамо" - РФШ прокомментируют Виталий Кравченко и Владимир Кобельков. За час до стартового свистка начнется аналитическая студия. Ведущими будут Александра Кучеренко и Сергей Лукьяненко, а приглашенными экспертами - экс-игроки сборной Украины Сергей Нагорняк и Александр Головко.

Трансляцию поединка можно найти в подразделе "Футбол" в разделе "Спорт" и на канале "MEGOGO Футбол Первый". На медиасервисе также можно будет посмотреть игру киевлян с переводом на жестовом языке от социальной инициативы MEGOGO "Смотри как слышно".

"Динамо" в Лиге Европы-2024/25

Шесть поражений в шести первых матчах основного этапа турнира потерпела команда Александра Шовковского. "Бело-синие" сначала улучшали результаты, пропуская каждый раз на мяч меньше: три - от римского "Лацио", два - от немецкого "Хоффенхайма", а затем один - от "Ромы".

Однако, в 4-м туре "Динамо" потерпело чувствительное поражение в противостоянии с венгерским "Ференцварошем" (0:4). Правда, киевляне с 17-й минуты играли в меньшинстве. Прямую красную карточку получил защитник Владислав Дубинчак за фол фактически за пределами поля.

В 5-м туре, киевляне наконец смогли забить первый гол. Мяч в ворота чешской "Виктории" отправил Владислав Кабаев. Впрочем, это не спасло "Динамо" от очередного поражения (1:2). А проиграв в рамках 6-го тура на выезде испанскому "Реал Сосьедаду" (0:3), "бело-синие" потеряли даже теоретические шансы на продолжение борьбы в еврокубке.

Только после этого киевляне смогли набрать первое очко в турнире. В первом официальном матче 2025 года они на выезде сыграли вничью с турецким "Галатасараем". Уступая в счете - 0:2 и 1:3 "Динамо" сумело отыграться благодаря голу Владислава Ваната и дублю Андрея Ярмоленко.

Перед заключительным туром подопечные Шовковского идут последними, 36-ми, в таблице ЛЕ, имея в активе лишь один балл. Соперник киевлян - РФШ также потерял шансы на продолжение борьбы. Чемпион Латвии с 5-ю очками находится на 30-й строчке.