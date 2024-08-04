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"Динамо" – "Рейнджерс": УЄФА призначив арбітра на матч кваліфікації Ліги чемпіонів

Фото: Український гранд розтрощив "Партизан" у попередньому раунді (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) довірив поєдинок 3-го кваліфікаційного раунду між київським "Динамо" та шотландським "Рейнджерс" суддівській бригаді з Литви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

Матч "Динамо" – "Рейнджерс" відбудеться 6 серпня в польському Любліні. Поєдинок прийме "Арена Люблін". Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 21:00.

36-річний Донатас Румшас отримав роль головного рефері. Йому допоможуть лайнсмени-співвітчизники Александр Радіус і Довідас Сужеделіс. Четвертим арбітром буде литовець Робертас Шмітас. Зі системою Відеоасистент рефері (VAR) працюватимуть польські судді Бартош Франковскі та Томаш Мусял.

Менеджер у сфері будівництва Румшас 5 разів перетинався з українськими командами. Зокрема, молодіжна збірна України розписала результативну нічию з Іспанією на Євро-2023 серед 21-річних, а донецький "Шахтар" зіграв унічию з тираспольським "Шерифом" у групі Ліги чемпіонів 2021/22.

Переможець протистояння вийде в плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів. У фінальному раунді перед основною сіткою змагань суперником "Динамо" або "Рейнджерс" стане французький "Лілль", стамбульський "Фенербахче", австрійський "Зальцбург" або нідерландський "Твенте". Жеребкування стадії – 5 серпня.

До слова, раніше "Динамо" вдруге розгромило "Партизан" у кваліфікації Ліги чемпіонів.

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