"Динамо" – "Рейнджерс": УЕФА назначил арбитра на матч квалификации Лиги чемпионов

Матч "Динамо" – "Рейнджерс" состоится 6 августа в польском Люблине. Поединок примет "Арена Люблин". Стартовый свисток встречи прозвучит в 21:00.

36-летний Донатас Румшас получил роль главного рефери. Ему помогут лайнсмены-соотечественники Александр Радиус и Довидас Сужеделис. Четвертым арбитром будет литовец Робертас Шмитас. С системой Видеоассистент рефери (VAR) будут работать польские судьи Бартош Франковски и Томаш Мусял.

Менеджер в сфере строительства Румшас 5 раз пересекался с украинскими командами. В частности, молодежная сборная Украины расписала результативную ничью с Испанией на Евро-2023 среди 21-летних, а донецкий "Шахтер" сыграл вничью с тираспольским "Шерифом" в группе Лиги чемпионов 2021/22.

Победитель противостояния выйдет в плей-офф квалификации Лиги чемпионов. В финальном раунде перед основной сеткой соревнований соперником "Динамо" или "Рейнджерс" станет французский "Лилль", стамбульский "Фенербахче", австрийский "Зальцбург" либо нидерландский "Твенте". Жеребьевка стадии – 5 августа.