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"Динамо" – "Рейнджерс": УЕФА назначил арбитра на матч квалификации Лиги чемпионов

Фото: Украинский гранд разбил "Партизан" в предыдущем раунде (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) доверил поединок 3-го квалификационного раунда между киевским "Динамо" и шотландским "Рейнджерс" судейской бригаде из Литвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

Матч "Динамо" – "Рейнджерс" состоится 6 августа в польском Люблине. Поединок примет "Арена Люблин". Стартовый свисток встречи прозвучит в 21:00.

36-летний Донатас Румшас получил роль главного рефери. Ему помогут лайнсмены-соотечественники Александр Радиус и Довидас Сужеделис. Четвертым арбитром будет литовец Робертас Шмитас. С системой Видеоассистент рефери (VAR) будут работать польские судьи Бартош Франковски и Томаш Мусял.

Менеджер в сфере строительства Румшас 5 раз пересекался с украинскими командами. В частности, молодежная сборная Украины расписала результативную ничью с Испанией на Евро-2023 среди 21-летних, а донецкий "Шахтер" сыграл вничью с тираспольским "Шерифом" в группе Лиги чемпионов 2021/22.

Победитель противостояния выйдет в плей-офф квалификации Лиги чемпионов. В финальном раунде перед основной сеткой соревнований соперником "Динамо" или "Рейнджерс" станет французский "Лилль", стамбульский "Фенербахче", австрийский "Зальцбург" либо нидерландский "Твенте". Жеребьевка стадии – 5 августа.

К слову, ранее "Динамо" во второй раз разгромило "Партизан" в квалификации Лиги чемпионов.

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