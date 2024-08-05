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"Динамо" – "Рейнджерс": прогноз на матч кваліфікації Ліги чемпіонів

Фото: "Біло-сині" вибили "Партизан" на попередньому етапі (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

Київське "Динамо" в третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів прийме шотландський "Рейнджерс" на польській землі.

Які прогнози букмекерів на матч, підкаже РБК-Україна.

Матч "Динамо" – "Рейнджерс" відбудеться 6 серпня в польському Любліні. Поєдинок прийме "Арена Люблін". Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 21:00.

Фахівці контори Bwin вважають віце-чемпіона України фаворитом першого матчу. Коефіцієнт на перемогу Олександра Шовковського склав 2,20. Імовірність перемоги шотландського гранда оцінили балом 3,10. Кеф на нічию склав 3,60.

Смілива ставка на голи обох команд у кожному з таймів запропонована з коефіцієнтом 10,50. Тим часом перемога "Динамо" з рахунком 2:0 збільшить виграш 11,50.

Букмекери Favbet підготували схожі цифри. На перемогу київського колективу можна поставити з коефіцієнтом 2,22. Потенційний успіх "Рейнджерс" видається менш вірогідний з кефом 3,30. На нічию заклали аналогічний бал 3,60.

Персональні фанати форварда Владислава Ваната можуть закластися на мінімум дубль свого улюбленця зі солідним коефіцієнтом 9,00. Тим часом кеф на головного "бомбардира" Євро-2024 – автогол – склав перспективні 6,50.

До слова, раніше підготували експрес-презентацію "Рейнджерс" перед протистоянням.

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