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"Динамо" – "Ренн": прогноз на матч Ліги Європи

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Краків, Середа 12 жовтня 2022 12:28
"Динамо" – "Ренн": прогноз на матч Ліги Європи Фото: Артем Бєсєдін (ліворуч) у цьому сезоні ще не забивав (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

У четвертому турі групового етапу Ліги Європи 2022/23 київське "Динамо" прийме французький "Ренн" у Польщі.

Які прогнози букмекерів на матч, підкаже РБК-Україна.

Матч "Динамо" – "Ренн" відбудеться 13 жовтня у Кракові. Поєдинок прийме стадіон "Краковія". Старт зустрічі призначений на 19:45 за київським часом.

Британська контора William Hill обрала французький клуб фаворитом двобою. На перемогу "Ренна" приймають ставки з невеликим коефіцієнтом 1,80. Імовірність успіху "біло-синіх" оцінили балом 4,40. Навіть нічия вірогідніша – кеф 3,60.

Цікавим варіантом виглядає ставка на мінімальну перемогу "Динамо" зі солідним коефіцієнтом 12,00. Персональні ж фанати Артема Бєсєдіна можуть закластися на перший гол матчу в його виконанні з перспективним кефом 9,00.

Натомість австрійці з Bwin трохи більше вірять у потенціал українського гранда. Тут на перемогу команди Мірчі Луческу приймають ставки з коефіцієнтом 4,20. Кеф на перемогу "Ренна" ідентичний – 1,80. Вірогідність нічиєї оцінили балом 3,75.

Любителі гострих відчуттів обов'язково розглянуть подвійну ставку – перемога "Динамо" з голами обох команд із привабливим коефіцієнтом 7,25. Непатріотична ставка з результативною поразкою "біло-синіх" (2:3, 2:4, 3:4, 1:5) збільшить виграш у 12 разів.

У неділю "Динамо" розгромило "Рух" у рамках чемпіонату України. Забитими в складі киян м'ячами відзначилися Буяльський (двічі) і Тимчик. Попри три перемоги поспіль, столичний гранд залишається в середині турнірної таблиці УПЛ.

До слова, напередодні "Шахтар" розійшовся миром із "Реалом" у другому матчі команд.

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