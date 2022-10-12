"Динамо" – "Ренн": прогноз на матч Лиги Европы

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Матч "Динамо" – "Ренн" состоится 13 октября в Кракове. Поединок примет стадион "Краковия". Старт встречи назначен на 19:45 по киевскому времени.

Британская контора William Hill выбрала французский клуб фаворитом поединка. На победу "Ренна" принимают ставки с небольшим коэффициентом 1,80. Вероятность успеха "бело-синих" оценили баллом в 4,40. Даже ничья более вероятна – кэф 3,60.

Интересным вариантом смотрится ставка на минимальную победу "Динамо" с солидным коэффициентом 12,00. Персональные же фанаты Артема Беседина могут заложиться на первый гол матча в его исполнении с перспективным кэфом 9,00.

В свою очередь австрийцы из Bwin чуть больше верят в потенциал украинского гранда. Здесь на победу команды Мирчи Луческу принимают ставки с коэффициентом 4,20. Кэф на победу "Ренна" идентичен – 1,80. Вероятность ничьей оценили баллом 3,75.

Любители острых ощущений обязательно рассмотрят двойную ставку – победа "Динамо" с голами обеих команд с привлекательным коэффициентом 7,25. Непатриотичная ставка с результативным поражением "бело-синих" (2:3, 2:4, 3:4, 1:5) увеличит выигрыш в 12 раз.

В воскресенье "Динамо" разгромило "Рух" в рамках чемпионата Украины. Забитыми в составе киевлян мячами отличились Буяльский (дважды) и Тымчик. Несмотря на три победы подряд, столичный гранд остается в середине турнирной таблицы УПЛ.