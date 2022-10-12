ua ru
Ср, 12 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Динамо" – "Ренн": прогноз на матч Лиги Европы

Новина українською →
Краков, Среда 12 октября 2022 12:28
"Динамо" – "Ренн": прогноз на матч Лиги Европы Фото: Артем Беседин (слева) в этом сезоне еще не забивал (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

В четвертом туре группового этапа Лиги Европы 2022/23 киевское "Динамо" примет французский "Ренн" в Польше.

Где смотреть матч онлайн и на каких каналах, подскажет РБК-Украина.

Матч "Динамо" – "Ренн" состоится 13 октября в Кракове. Поединок примет стадион "Краковия". Старт встречи назначен на 19:45 по киевскому времени.

Британская контора William Hill выбрала французский клуб фаворитом поединка. На победу "Ренна" принимают ставки с небольшим коэффициентом 1,80. Вероятность успеха "бело-синих" оценили баллом в 4,40. Даже ничья более вероятна – кэф 3,60.

Интересным вариантом смотрится ставка на минимальную победу "Динамо" с солидным коэффициентом 12,00. Персональные же фанаты Артема Беседина могут заложиться на первый гол матча в его исполнении с перспективным кэфом 9,00.

В свою очередь австрийцы из Bwin чуть больше верят в потенциал украинского гранда. Здесь на победу команды Мирчи Луческу принимают ставки с коэффициентом 4,20. Кэф на победу "Ренна" идентичен – 1,80. Вероятность ничьей оценили баллом 3,75.

Любители острых ощущений обязательно рассмотрят двойную ставку – победа "Динамо" с голами обеих команд с привлекательным коэффициентом 7,25. Непатриотичная ставка с результативным поражением "бело-синих" (2:3, 2:4, 3:4, 1:5) увеличит выигрыш в 12 раз.

В воскресенье "Динамо" разгромило "Рух" в рамках чемпионата Украины. Забитыми в составе киевлян мячами отличились Буяльский (дважды) и Тымчик. Несмотря на три победы подряд, столичный гранд остается в середине турнирной таблицы УПЛ.

К слову, накануне "Шахтер" разошелся миром с "Реалом" во втором матче команд.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
букмекер Лига Европы Динамо
NEWS
Приоритетом военной помощи Украине станет усиление ПВО, - генсек НАТО
Приоритетом военной помощи Украине станет усиление ПВО, - генсек НАТО
DAILY
Кремлевский тупик. Как Россия "меняет тактику" в войне и что говорят на Западе
Юлия Акимовакорреспондент Кремлевский тупик. Как Россия "меняет тактику" в войне и что говорят на Западе