"Динамо" – "Ренн": де дивитися матч Ліги Європи

У четвертому турі групового етапу Ліги Європи 2022/23 київське "Динамо" прийме французький "Ренн" у Польщі.

Де дивитися матч онлайн і на яких каналах, підкаже РБК-Україна .

Матч "Динамо" – "Ренн" відбудеться 13 жовтня у Кракові. Поєдинок прийме стадіон "Краковія". Старт зустрічі призначений на 19:45 за київським часом.

У цифровому мовленні Т2 матчі "біло-синіх" у Лізі Європи не транслюватимуть. Починаючи з основної сітки, усі поєдинки другого за престижністю єврокубка на території України показуватиме офіційний транслятор турніру – медіасервіс MEGOGO.

Матчі єврокубків там доступні в передплаті "Максимальна". Окрім того, трансляція у найвищій якості буде доступна абонентам платформи Volia TV через канали MEGOGO Футбол. Матч коментуватимуть Сергій Лук'яненко та Віталій Кравченко.

У неділю "Динамо" розгромило "Рух" у рамках чемпіонату України. Забитими в складі киян м'ячами відзначилися Буяльський (двічі) і Тимчик. Попри три перемоги поспіль, столичний гранд залишається в середині турнірної таблиці УПЛ.