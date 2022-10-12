"Динамо" – "Ренн": где смотреть матч Лиги Европы

Где смотреть матч онлайн и на каких каналах, подскажет РБК-Украина .

Матч "Динамо" – "Ренн" состоится 13 октября в Кракове. Поединок примет стадион "Краковия". Старт встречи назначен на 19:45 по киевскому времени.

цифровом вещании Т2 матчи "бело-синих" в Лиге Европы не будут транслировать. Начиная с основной сетки, все поединки второго по престижности еврокубка на территории Украины будет показывать официальный транслятор турнира – медиасервис MEGOGO.

Матчи еврокубков там доступны в подписке "Максимальная". Кроме того, трансляция в самом высоком качестве будет доступна абонентам платформы Volia TV через каналы MEGOGO Футбол. Матч будут комментировать Сергей Лукьяненко и Виталий Кравченко.

В воскресенье "Динамо" разгромило "Рух" в рамках чемпионата Украины. Забитыми в составе киевлян мячами отличились Буяльский (дважды) и Тымчик. Несмотря на три победы подряд, столичный гранд остается в середине турнирной таблицы УПЛ.