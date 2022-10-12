ua ru
Ср, 12 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Динамо" – "Ренн": где смотреть матч Лиги Европы

Новина українською →
Краков, Среда 12 октября 2022 14:30
"Динамо" – "Ренн": где смотреть матч Лиги Европы Фото: На "Роазон Парк" киевляне досадно уступили (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

В четвертом туре группового этапа Лиги Европы 2022/23 киевское "Динамо" примет французский "Ренн" в Польше.

Где смотреть матч онлайн и на каких каналах, подскажет РБК-Украина.

Матч "Динамо" – "Ренн" состоится 13 октября в Кракове. Поединок примет стадион "Краковия". Старт встречи назначен на 19:45 по киевскому времени.

цифровом вещании Т2 матчи "бело-синих" в Лиге Европы не будут транслировать. Начиная с основной сетки, все поединки второго по престижности еврокубка на территории Украины будет показывать официальный транслятор турнира – медиасервис MEGOGO.

Матчи еврокубков там доступны в подписке "Максимальная". Кроме того, трансляция в самом высоком качестве будет доступна абонентам платформы Volia TV через каналы MEGOGO Футбол. Матч будут комментировать Сергей Лукьяненко и Виталий Кравченко.

В воскресенье "Динамо" разгромило "Рух" в рамках чемпионата Украины. Забитыми в составе киевлян мячами отличились Буяльский (дважды) и Тымчик. Несмотря на три победы подряд, столичный гранд остается в середине турнирной таблицы УПЛ.

К слову, накануне "Шахтер" разошелся миром с "Реалом" во втором матче команд.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Динамо Megogo Лига Европы
NEWS
Приоритетом военной помощи Украине станет усиление ПВО, - генсек НАТО
Приоритетом военной помощи Украине станет усиление ПВО, - генсек НАТО
DAILY
Кремлевский тупик. Как Россия "меняет тактику" в войне и что говорят на Западе
Юлия Акимовакорреспондент Кремлевский тупик. Как Россия "меняет тактику" в войне и что говорят на Западе